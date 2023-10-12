Идет проверка: российский сервис такси Yango мог сливать данные ФСБ

По словам журналистов, расследование властей показало, что личные данные, собранные службой такси Yango, были переданы в РФ.

Сервис такси Yango, принадлежащий компании Yandex, подвергся проверке в связи с возможной передачей данных европейских клиентов ФСБ. Власти Нидерландов начали расследование этой ситуации. Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Мы можем подтвердить, что начали расследование по Yango", — сообщил агентству представитель нидерландского органа защиты данных.

Сервис такси Yango действительно является частью российской компании "Яндекс". В последние дни он подвергся расследованию в соответствии с правилами Евросоюза о защите данных.

Власти Нидерландов выразили тревожность в связи с опасениями, связанными с новым законом, который начал действовать с 1 сентября. Этот закон вызывает споры, так как он предоставляет российским властям доступ к информации, обработанной компаниями, предоставляющими услуги такси.

В Yango сообщили, что сотрудничают с властями Нидерландов, чтобы продемонстрировать ответственность требованиям местного законодательства, в частности, по хранению данных и их передаче за границу.

Ранее в августе власти Финляндии обязали Yango остановить передачу в Россию всех данных пассажиров.

"Расследование властей показало, что личные данные, собранные службой такси Yango, были переданы в РФ", — говорилось в заявлении финского регулятора.

Он также предположил, что возможно доступ к этим данным имеет ФСБ. Расследование финских властей еще продолжается.

Напомним, что в Британии подозревают в шпионаже экс-руководителя Wirecard Яна Марсалека.

Также сообщалось, что на британских островах задержали болгарских шпионов которые работали на агента российских спецслужб.