Кормили фруктами и "живыми маслами": родители-сыроеды заморили до смерти 2-летнюю дочь (фото)

Несмотря на то, что состояние здоровья ребенка ухудшалось, и он отставал в развитии, родители отказывались от медицинской помощи и лечили дочь самостоятельно.

В российском Красноярске родители-сыроеды заморили до смерти двухлетнюю дочь. Они кормили ребенка только овощами, фруктами и "живыми маслами". Об этом пишет издание Shot.

Сообщается, что 35-летняя Светлана и 36-летний Денис имели троих детей. Перед рождением младшей дочери они увлеклись сыроедением и исключили из ее рациона мясо, рыбу, яйца, молоко и другие продукты. Из-за этого у ребенка развились анемия и появилось расстройство питания.

Муж и жена были поклонниками известного в РФ специалиста по голодовке Дмитрия Лапшинова. Также они начали дома самостоятельно производить сыродавленное масло.

Несмотря на то, что состояние здоровья ребенка ухудшалось и она отставала в развитии, родители отказывались обращаться к врачу и лечили дочь дома самостоятельно. Девочка заболела ОРВИ и через 2 дня умерла.

В холодильнике семьи органы опеки нашли только имбирь, грибы, помидоры, соленья, лук, чеснок, персики и кабачок.

У вегетарианцев осталось две дочери (7 и 4 года).

Правоохранители открыли уголовное производство по факту невыполнения родительских обязанностей и оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии.

Напомним, что 41-летняя мать Келли Боуман и ее семья получили извинения от школы после жалобы на то, что ученика "морили голодом" во время обеда.

Ранее сообщалось, что на одном из направлений фронта собака, которая прибилась к бойцам ВСУ, спасала их от голода. Бойцы из-за интенсивных обстрелов несколько дней сидели без провизии, но благодаря Жуже, не голодали.