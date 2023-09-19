"Морили голодом": женщина добилась извинений от школы, которая "унизила" ее сына

Мать возмутило, что ее ребенка заставили положить обратно свой обед на глазах у других школьников. Она убеждена, что поступок работников заведения — "отвратительный".

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41-летняя мать Келли Боуман и ее семья получили извинения от школы после жалобы на то, что ученика "морили голодом" во время обеда. Деталями инцидента поделились в издании Mirror.

Жительница Англии раскритиковала школу своего сына после того, как ему отказали в обеде. Мальчик имел мало денег на счету и не знал об этом. Он пришел в столовую и взял себе еду, которую, как позже оказалось, не мог оплатить.

"Я пополнила его на 10 фунтов стерлингов (примерно 450 гривен, — ред.) несколько дней назад, но он, видимо, использовал больше, чем думал. На его счету было недостаточно средств", — рассказала Боуман.

На школьника обратил внимание представитель школы, который контролировал детей во время обеда. Женщина убеждена, что он публично унизил ее сына.

"Человек, который занимался обедами, сказал, что у него недостаточно денег, и заставил его отложить еду обратно. Обеденный зал был полон людей, он чувствовал себя дураком", — объяснила возмущенная мать.

Боуман убеждена, что работники школы должны были связаться с ней. По ее мнению, правильно было бы позволить ребенку поесть и затем вычесть стоимость обеда из следующего пополнения счета.

"Если бы они связались с нами, чтобы сказать, что он не получил достаточно денег, мы бы сразу зачислили их, но мы не знали. Сколько детей не едят, если такое случается? Я считаю, что это отвратительно", — заявила женщина.

После инцидента школа извинилась перед "униженным" учеником.

Напомним, возмущенные родители собирались жаловаться на школу за то, что после одного из уроков их сын не смог спать в одиночестве. Комментаторы на форуме не поддержали расстроенную мать и отметили, что она "поднимала бы шум из ничего".

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