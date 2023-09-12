Справится 6-летний ребенок: головоломка, которая ставит "задумчивых" взрослых в тупик

Вопрос содержит иллюстрацию парковки с шестью местами. Пять из них имеют номера, а на шестом стоит автомобиль, заслоняющий номер.

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Люди в соцсетях пытаются найти ответ на головоломку, предназначенную для 6-летних детей. Сможете ли вы справиться с ней менее чем за 20 секунд? Издание The Mirror предлагает вам проверить свою сообразительность.

Детская головоломка поставила взрослых в тупик, и они часто не понимают, как ребенок может ответить на нее так быстро. К тому же, чтобы усложнить решения задачи, существует ограничение по времени.

Недавно всплывший в Х (Twitter) тест из вступительного теста в начальную школу в Гонконге стал вирусным в соцсетях. На ответ у детей есть всего 20 секунд, что делает задачу более сложной. Но как вы думаете, хватит ли у вас времени для ответа? Судя по отзывам в интернете, это гораздо труднее, чем можно было предположить.

Вопрос содержит иллюстрацию парковки с шестью местами. Пять из них имеют номера, а на шестом стоит автомобиль, заслоняющий номер.

"Каков номер парковочного места, на котором стоит автомобиль?" — так звучит вопрос.

Многие люди пытаются решить эту головоломку с помощью математики, но на самом деле, есть кое-что, что можно сделать, чтобы получить ответ за несколько секунд. Вы уже поняли, что нужно делать? Если вы все еще пытаетесь решить эту задачу, отвернитесь, так как ответ сейчас появится.

Ответ становится совершенно очевидным, когда вы переворачиваете фото с вопросом вверх ногами то понимаете, как номера напечатаны на парковочных местах.

Когда вы переворачиваете фото с вопросом вверх ногами то понимаете, как номера напечатаны на парковочных местах Фото: The Mirror

По-видимому, ум взрослого человека слишком задумывается над картинкой, и это приводит к тому, что он ошибается или вообще не может придумать ответ. Для детей же очевидным ответом является перевернуть страницу и получить ответ 87 — недостающее число в возрастающей последовательности от 86 до 91. Британский изобретатель головоломок Дэвид Бодикомб рассказал газете Guardian, что эта идея пришла ему в голову два десятилетия назад на автостоянке в Португалии. Он считает забавным, что люди так озадачены ее решением.

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить трех лисиц на фоне красных панд, которые, как оказалось, выглядят почти так же?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.