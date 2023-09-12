Впорається 6-річна дитина: головоломка, яка ставить "задумливих" дорослих у глухий кут

Запитання містить ілюстрацію стоянки з шістьма місцями. П'ять із них мають номери, а на шостому стоїть автомобіль, що затуляє номер.

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Люди в соцмережах намагаються знайти відповідь на головоломку, призначену для 6-річних дітей. Чи зможете ви впоратися з нею менш ніж за 20 секунд? Видання The Mirror пропонує вам перевірити свою кмітливість.

Дитяча головоломка поставила дорослих у глухий кут, і вони часто не розуміють, як дитина може відповісти на неї так швидко. До того ж щоб ускладнити розв'язання завдання, існує обмеження за часом.

Тест зі вступного тесту до початкової школи в Гонконзі, який нещодавно сплив у Х (Twitter), став вірусним у соцмережах. На відповідь у дітей є всього 20 секунд, що робить завдання складнішим. Але як ви думаєте, чи вистачить у вас часу для відповіді? Судячи з відгуків в інтернеті, це набагато важче, ніж можна було припустити.

Запитання містить ілюстрацію стоянки з шістьма місцями. П'ять із них мають номери, а на шостому стоїть автомобіль, що затуляє номер.

"Який номер паркувального місця, на якому стоїть автомобіль?" — так звучить запитання.

Багато людей намагаються вирішити цю головоломку за допомогою математики, але насправді, є дещо, що можна зробити, щоб отримати відповідь за кілька секунд. Ви вже зрозуміли, що потрібно робити? Якщо ви все ще намагаєтеся розв'язати цю задачу, відверніться, оскільки відповідь зараз з'явиться.

Відповідь стає цілком очевидною, коли ви перевертаєте фото з питанням догори дриґом, то розумієте, як номери надруковані на паркувальних місцях.

Коли ви перевертаєте фото з питанням догори дриґом, то розумієте, як номери надруковані на паркувальних місцях Фото: brit

Мабуть, розум дорослої людини надто замислюється над картинкою, і це призводить до того, що вона помиляється або взагалі не може придумати відповідь. Для дітей же очевидною відповіддю є перегорнути сторінку й отримати відповідь 87 — число, якого бракує в послідовності, що зростає від 86 до 91. Британський винахідник головоломок Девід Бодікомб розповів газеті Guardian, що ця ідея спала йому на думку два десятиліття тому на автостоянці в Португалії. Він вважає кумедним, що люди так спантеличені її вирішенням.

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити трьох лисиць на тлі червоних панд, які, як виявилося, виглядають майже так само?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.