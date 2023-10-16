"Я готов": представитель Папы предлагает обменять его на детей, взятых в заложники ХАМАС

Представитель Ватикана кардинал Пьербаттиста Пиццабалла считает, что необходимо приложить максимум усилий для спасения заложников.

Представитель Папы Римского Франциска в Святой Земле кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, Патриарх Иерусалимский во время конференции с журналистами заявил 16 октября, что готов обменять себя на израильских детей, взятых в заложники боевиками ХАМАС и удерживаемых в Секторе Газа, сообщает Reuters.

"Я готов на обмен, на что угодно, если это приведет к свободе, к возвращению детей домой. Никаких проблем. С моей стороны есть полная готовность", — заявил кардинал.

Представитель Ватикана считает, что необходимо приложить максимум усилий для спасения заложников.

"Первое, что нужно сделать, это попытаться добиться освобождения заложников, иначе остановить (эскалацию — ред.) будет невозможно. Мы готовы помочь, даже я лично", — сказал он.

Патриарх Иерусалимский подчеркнул, что он и официальный Ватикан еще не имели прямых контактов с палестинской воинственной исламистской группировкой ХАМАС, которая напала на Израиль 7 октября, убив минимум 1 300 человек.

"Вы не можете разговаривать с ХАМАС. Это очень сложно", — подчеркнул представитель Папы Римского.

Около 200 человек были взяты в заложники, около дюжины из них, предположительно, дети. Пиццабалла курирует деятельность католиков в Израиле и на палестинских территориях, а также в Иордании и на Кипре, регионе, где проживает около 300 000 католиков.

Кроме этого, 11 октября сообщалось, что Папа сделал заявление относительно израильско-палестинской войны. По словам Папы Франциска, терроризм и экстремизм не способствуют разрешению конфликта между израильтянами и палестинцами, а разжигают ненависть, насилие и месть.