В центре Брюсселя произошло двойное убийство: стрелок записал обращение (видео)

Мужчина застрелил двух человек и скрылся с места инцидента. Находясь в розыске, он записал видеообращение, в котором объяснил содеянное "местью за мусульман" и заявил о принадлежности к ИГИЛ.

В Брюсселе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Об этом со ссылкой на полицию Бельгии 16 октября сообщили в Euronews.

Как передали в СМИ, мужчина открыл огонь вблизи вокзала. Двое граждан Швеции погибли, а нападавшему удалось скрыться с места преступления.

По данным SkyNews, обе жертвы стрелка были одеты в футболки со шведской символикой. Стрельба произошла перед началом матча квалификации Евро-2024, на котором соревнуются Бельгия и Швеция.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 5 километрах от стадиона. На видео с места событий видно, что вооруженный мужчина был одет во флуоресцентную оранжевую куртку и имел белый шлем.

Реакция правительства

На происшествие отреагировала министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден. Она заверила, что виновного в "ужасной стрельбе" разыскивают.

"Я слежу за ситуацией и мерами, которые необходимо принимать, из Национального кризисного центра", — заверила глава МВД.

Стрелок записал обращение

После нападения мужчина опубликовал видео, в котором взял на себя ответственность за убийства. Его заявление процитировали в издании ilGiornale.

"Я Абдеслам Джилани, я отомстил за мусульман. Сейчас я убил трех шведов. Ты живешь для религии, и ты умрешь для религии. Я готов встретить Бога счастливым и мирным", — сказал стрелок.

Он отметил, что принадлежит к ИГИЛ.

Напомним, в Черкасской области задержали мужчину, который открыл огонь по односельчанам и правоохранителям. Злоумышленник обстрелял чужой автомобиль из ружья, а позже угрожал полиции гранатой.

В Роттердаме вооруженный мужчина застрелил 46-летнего преподавателя и 39-летнюю женщину. Также ему удалось нанести тяжелые ранения 14-летней девушке, которая позже скончалась в больнице.