Застрелил трех человек и поджог больницу: в Роттердаме арестован студент-медик (фото, видео)
Известно, что 32-летний студент Роттердамского университета убил своего преподавателя и соседку. Кроме того, жертвой также стала 14-летняя девочка. После задержания мужчина начал сотрудничать со следствием.
Вооруженный мужчина застрелил 46-летнего преподавателя в университетской больнице в Роттердаме в четверг, 28 сентября. Перед этим он открыл огонь в доме своей соседки. 39-летняя женщина скончалась на месте, а ее 14-летняя дочь получила тяжелые ранения. Несмотря на усилия медиков, девочка умерла спустя несколько часов. Об этом сообщает сайт NOS.
Также сообщается, что стрелок устроил поджоги в доме своей соседки и в медицинском центре Erasmus при Роттердамском университете, использовав коктейли Молотова. В результате пожара в жилом доме были повреждены соседние здания. Пожар в больнице удалось оперативно потушить.
Прибывший в больницу спецназ полиции Нидерландов задержал подозреваемого на заднем дворе клиники. Во время ареста он был в бронежилете и имел при себе огнестрельное оружие.
По данным полиции, 32-летний подозреваемый является студентом Роттердамского университета. После задержания он сотрудничает со следствием. Полиция также сообщила, что мотивы совершения преступления пока неясны. Следствие считает, что стрелок действовал в одиночку и не разыскивает других подозреваемых. Имя задержанного не разглашается в интересах следствия.
"Подозреваемый был известен правоохранительным органам ранее. В 2021 году он был привлечен к ответственности и осужден за жестокое обращение с животными", — сообщил Хьюго Хилленаар, главный прокурор Роттердама.
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