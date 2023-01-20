В Грузии бывший военный открыл стрельбу с балкона: есть погибшие и раненые

Мотивы стрелка неизвестны, а его сын, который находился в момент происшествия с мужчиной в квартире, не может ничего объяснить правоохранителям. По словам соседей, нападавший имел проблемы с психикой.

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В ночь на 20 января в грузинском городе Сагареджо бывший военный с балкона открыл огонь из автомата — в результате погибли пять человек, еще пять получили ранения. Стрелка правоохранители нашли на месте происшествия уже мертвым. Об этом в пятницу, 20 января, пишет портал "Грузия online".

По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, пока неизвестно, почему мужчина начал стрельбу. Есть информация, что во время инцидента в доме со стрелком находился его совершеннолетний сын, который спустя некоторое время после начала происшествия покинул здание. Когда спецназ приехал задерживать нападавшего и призвали сдаться, то услышали выстрел, добавил министр.

"Спецназовцы открыли дверь… Когда они вошли, он лежал на кровати с огнестрельным оружием рядом, и они зафиксировали, что из головы текла кровь. Там же были гранатные кольца, несколько штук. Могло быть заминировано, мы вызвали саперов. Сейчас они закончили (обезвреживать территорию)", — заявил глава МВД Грузии.

При этом министр указал, что сын обвиняемого ничего не может рассказать о произошедшем.

"(Парень заявил, что,) мол, когда вышел, были трупы, я выбежал — больше он нам ничего не сказал", — добавил Гомелаури.

По данным СМИ, стрелком оказался бывший военный Нодар Атуашвили 1974 года рождения, который находился на военной службе с 2006 по 2021 год и проходил службу в Афганистане. Соседи мужчины рассказали, что тот вел замкнутый образ жизни и ни с кем в конфликты не вступал. В то же время местные жители утверждают, что у стрелка были проблемы с психическим здоровьем и Атуашвили проходил лечение.

Напомним, в ноябре прошлого года в российском городе Крымск Краснодарского края мужчина открыл стрельбу в помещении одного из медицинских центров и на его территории. Ему удалось застрелить 3 человек, после этого он покончил с собой.

А 26 сентября 34-летний Артем Казанцев открыл огонь в школе №88 в российском Ижевске. Тогда погибло 13 человек: 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. После инцидента мужчина застрелился.