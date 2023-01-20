У Грузії колишній військовий відкрив стрілянину з балкона: є загиблі та поранені

Мотиви стрільця невідомі, а його син, який перебував у момент події з чоловіком у квартирі, не може нічого пояснити правоохоронцям. За словами сусідів, нападник мав проблеми з психікою.

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У ніч проти 20 січня у грузинському місті Сагареджо колишній військовий з балкона відкрив вогонь з автомата — внаслідок загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро отримали поранення. Стрілка правоохоронці знайшли на місці події вже мертвим. Про це у п'ятницю, 20 січня, пише портал "Грузія online".

За словами міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі, наразі невідомо, чому чоловік розпочав стрілянину. Є інформація, що під час інциденту в будинку зі стрільцем був його повнолітній син, який через деякий час після початку події покинув будинок. Коли спецназ приїхав затримувати нападника та закликали здатися, то почули постріл, додав міністр.

"Спецназівці відчинили двері… Коли вони увійшли, він лежав на ліжку з вогнепальною зброєю поруч, і вони зафіксували, що з голови текла кров. Там же були гранатні кільця, кілька штук. Могло бути заміновано, ми викликали саперів. Зараз вони закінчили (знешкоджувати територію)", — заявив глава МВС Грузії.

При цьому міністр зазначив, що син обвинуваченого нічого не може розповісти про те, що сталося.

"(Хлопець заявив, що,) мовляв, коли вийшов, були трупи, я вибіг — більше він нам нічого не сказав", — додав Гомелаурі.

За даними ЗМІ, стрільцем виявився колишній військовий Нодар Атуашвілі 1974 року народження, який перебував на військовій службі з 2006 по 2021 рік і проходив службу в Афганістані. Сусіди чоловіка розповіли, що той вів замкнутий спосіб життя і ні з ким у конфлікти не вступав. Водночас місцеві жителі стверджують, що стрілець мав проблеми з психічним здоров'ям й Атуашвілі проходив лікування.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в російському місті Кримськ Краснодарського краю чоловік відкрив стрілянину в приміщенні одного з медичних центрів та на його території. Йому вдалося застрелити 3 людей, після цього він наклав на себе руки.

А 26 вересня 34-річний Артем Казанцев відкрив вогонь у школі №88 у російському Іжевську. Тоді загинуло 13 людей: 6 дорослих і 7 неповнолітніх. Після інциденту чоловік застрелився.