Застрелив трьох людей і підпалив лікарню: у Роттердамі заарештовано студента-медика (фото, відео)
Відомо, що 32-річний студент Роттердамського університету вбив свого викладача і сусідку. Крім того, жертвою також стала 14-річна дівчинка. Після затримання чоловік почав співпрацювати зі слідством.
Озброєний чоловік застрелив 46-річного викладача в університетській лікарні в Роттердамі в четвер, 28 вересня. Перед цим він відкрив вогонь у будинку своєї сусідки. 39-річна жінка померла на місці, а її 14-річна дочка дістала важкі поранення. Незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла через кілька годин. Про це повідомляє сайт NOS.
Також повідомляється, що стрілець влаштував підпали в будинку своєї сусідки і в медичному центрі Erasmus при Роттердамському університеті, використавши коктейлі Молотова. Унаслідок пожежі в житловому будинку було пошкоджено сусідні будівлі. Пожежу в лікарні вдалося оперативно загасити.
Спецназ поліції Нідерландів, який прибув до лікарні, затримав підозрюваного на задньому дворі клініки. Під час арешту він був у бронежилеті і мав при собі вогнепальну зброю.
За даними поліції, 32-річний підозрюваний є студентом Роттердамського університету. Після затримання він співпрацює зі слідством. Поліція також повідомила, що мотиви скоєння злочину поки незрозумілі. Слідство вважає, що стрілець діяв поодинці і не розшукує інших підозрюваних. Ім'я затриманого не розголошують в інтересах слідства.
"Підозрюваний був відомий правоохоронним органам раніше. У 2021 році його було притягнуто до відповідальності та засуджено за жорстоке поводження з тваринами", — повідомив Г'юго Гілленаар, головний прокурор Роттердама.
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