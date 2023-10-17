В Ирландии украинских беженцев с детьми из палаток переселяют в хижины с отоплением (фото)

Украинцы будут жить в отапливаемых домиках, окруженных шатровой конструкцией; одна такая площадка может принять до 950 человек. Контракт заключили на 32 недели.

Министерство по вопросам детей, молодежи, равенства, инвалидности и интеграции продолжит размещать украинцев в Ирландии в палаточном городке недалеко от поместья Страдбалли-Холл. Но палатки заменят на теплые хижины-домики. Об этом сообщает RTÉ.

Контракт на размещение украинских беженцев на упомянутой территории истекает 17 октября.

В министерстве также подтвердили, что второй объект на исторической территории Глендалох Хаус (Glendalough House) в графстве Уиклоу начнет принимать украинских беженцев с ноября.

Территория Глендалох Хаус (Glendalough House), где разместили палаточный городок

В опубликованном накануне, 16 октября, заявлении отмечается, что в чрезвычайной ситуации из-за небывалого притока беженцев, людей продолжат селить на двух упомянутых территориях в подготовленных к зиме небольших временных домиках.

Предположительно, на каждой из площадок смогут разместиться до 950 человек. Контракт заключили на 32 недели.

Украинцы будут жить в отапливаемых домиках, окруженных шатровой конструкцией с дополнительными помещениями.

Такие постройки в Страдбалли введут в эксплуатацию с 6 ноября, а в Глендалох Хаус — с 20-го.

Беженцев из Украины переселят из палаток в деревянные отапливаемые домики-хижины

По словам представителя министерства, в Страдбалли подготовленные к зиме помещения установят на отдельной территории, а палатки, которые стоят там сейчас, уберут, как только подготовят хижины.

650 украинцев еженедельно приезжает в Ирландию

По статистике ирландских властей, место жительства предоставили уже более чем 97 510 беженцам, из которых 73 152 человека бежали от войны в Украине, и еще 24 358 человек ищут международной защиты.

Палатки, в которых живут украинцы в Ирландии

"В силу того, что больше 650 человек еженедельно приезжают из Украины и хотят получить государственное жилье, департамент принял экстренные меры, чтобы жилье было доступно и на протяжении зимы", — сообщили в ведомстве.

В Агентстве ООН по делам беженцев (UNHCR) прежде возмущались тем, что ищущих убежища селят в палаточных помещениях. Отмечалось, что в холодные зимние месяцы модульные помещения капсульного типа будут уместнее, чем палатки, в которых живут беженцы в нескольких регионах Ирландии.

Около 450 соискателей убежища все еще находятся в трех палаточных городках в Дублине, Клере и Уэстмите.

Напомним, что после жалоб украинских беженцев в Шотландии уволили директора отеля.

Также сообщалось о том, как россияне похищают средства с карт украинских беженцев.