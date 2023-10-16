Вредители в номерах и чипсы в меню: после жалоб украинцев уволили директора отеля в Шотландии

Украинские беженцы, которых поселили в шотландском отеле Strathspey, жаловались на вредителей в номерах и некачественное питание, которое состояло из наггетсов и чипсов. Впоследствии "ужасные истории об условиях жизни" начала писать местная пресса.

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Директора шотландского курортного отеля Strathspey Иена Миллера уволили с должности из-за многочисленных жалоб украинцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что беженцы из Украины, которых разместили в отеле Strathspey в августе 2022 года, жаловались на плохие условия проживания. Чаще всего жаловались на некачественное питание, вредителей в номерах, сломанные лифты и проблемы с доступом к интернету.

"Отель Strathspey кишит вредителями и подает только наггетсы и чипсы", — отмечают в сообщении.

Впоследствии "ужасные истории об условиях жизни" в отеле начала писать местная пресса. Съемочная группа зафиксировала, что 85 номеров в Strathspey остались без обслуживания. Сообщают, что в номерах не меняли ни полотенца, ни белье.

Отель Strathspey в Шотландии

После огласки директора отеля Иена Миллера, который имел зарплату в 120 тысяч фунтов ежегодно, уволили. Руководство сети обвинило его в ущербе для репутации компании.

"Дисциплинарное слушание, которое состоялось в декабре, признало недостатки в отеле Strathspey и результирующий репутационный ущерб — вопиющими", — говорится в сообщении.

Иен Миллер

Миллер подал иск о несправедливом увольнении с должности, но его отклонили.

Напомним, 2 октября RTE сообщает, что украинка, по имени Анна, как и многие другие украинские беженцы в Ирландии, которые получили временную защиту, живет со своим девятилетним сыном в палатке недалеко от ирландского поместья Страдбалли-Голл в графстве Лииш.