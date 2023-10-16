Шкідники у номерах та чипси в меню: після скарг українців звільнили директора готелю у Шотландії

Українські біженці, яких поселили у шотландському готелі Strathspey, скаржилися на шкідників у номерах та неякісне харчування, яке складалося з нагетсів та чипсів. Згодом "жахливі історії про умови життя" впочала писати місцева преса.

Related video

Директора шотландського курортного готелю Strathspey Ієна Міллера звільнили з посади через численні скарги українців. Про це повідомляє Daily Mail.

Відомо, що біженці з України, яких розмістили у готелі Strathspey у серпні 2022 року, жалілись на погані умови проживання. Найчастіше нарікали на неякісне харчування, шкідників у номерах, зламані ліфти та проблеми з доступом до інтернету.

"Готель Strathspey кишить шкідниками і подає лише нагетси та чипси", — зазначають у повідомленні.

Згодом "жахливі історії про умови життя" в готелі почала писати місцева преса. Знімальна група зафіксувала, що 85 номерів у Strathspey залишилися без обслуговування. Повідомляють, що у номерах не змінювали ні рушники, ні білизну.

Готель Strathspey у Шотландії

Після розголосу директора готелю Ієна Міллера, який мав зарплату в 120 тисяч фунтів щорічно, звільнили. Керівництво мережі звинуватило його у шкоді для репутації компанії.

"Дисциплінарне слухання, яке відбулося в грудні, визнало недоліки в готелі Strathspey і результатну репутаційну шкоду – кричущими", — йдеться у повідомленні.

Ієн Міллер

Міллер подав позов про несправедливе звільнення з посади, але його відхилили.

Нагадаємо, 2 жовтня RTE повідомляє, що українка, на ім'я Ганна, як і багато інших українських біженців в Ірландії, які отримали тимчасовий захист, живе зі своїм дев'ятирічним сином у наметі недалеко від ірландського маєтку Страдбаллі-Голл у графстві Ліїш.