Висміяв українську та образив громадян: експерта Міносвіти звільнили після скандалу

Вже колишній посадовець Міносвіти Андрій Василенко у День незалежності України заявив, що народ нібито отримав не те, на що розраховував, і описав це як "кидалово". Реакція міністерства не змусила довго на себе чекати.

Related video

Посадовця Андрія Василенка, що втрапив у скандал через пост у соцмережах з проросійськими наративами, звільнили з Міністерства освіти й науки. Про те, що відповідний наказ вже підписаний, 14 вересня повідомив міністр Оксен Лісовий.

"Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерстві освіти й науки України", — зазначив він.

Зі слів голови Міносвіти, рішення було ухвалене за результатами дисциплінарного провадження, порушеного напередодні.

"Державна служба — це велика відповідальність. І це історія про служіння народові своєї держави", — підкреслив міністр.

Він заявив, що жоден, хто ставить під сумнів незалежність своєї країни, "не має права" обіймати державні посади. Лісовий нагадав, що за незалежність України було принесено багато жертв.

"Усі наші вчинки мають наслідки. Для Василенка сьогодні — це звільнення", — підсумував він.

Публікація Оксена Лісового від 14 вересня Фото: Скриншот

Василенко заявив, що українців "кинули" у бажанні незалежності: деталі

24 серпня державний експерт Міносвіти Андрій Василенко опублікував великий пост, в якому поширив ворожі наративи щодо незалежності України. Текст був написаний російською, але певні слова чиновник дав транслітерацією з української, взявши їх у лапки. Наприклад, українців він наділив "споконвичным прагненням нэзалэжности".

Василенко заявив, що громадяни, які прагнули незалежності, не отримали бажаного підвищення рівня життя.

"Це називається простим словом "кидалово". А кого кинули, той лох", — йшлося у пості.

Окрім того, на його думку, "радянська окупація — це найкраще, що могло статися з Литвою".

Публікація Андрія Василенка від 24 серпня Фото: Скриншот

На скандальну публікацію відреагував керівник Національного антарктичного наукового центру при Міносвіти та ветеран АТО Євген Дикий. Він назвав посадовця "москворотим совкод**чером" та звернувся до Служби безпеки з вимогою перевірити його на предмет сприяння РФ.