Высмеял украинский и оскорбил граждан: эксперта Минобразования уволили после скандала

Уже бывший чиновник Минобразования Андрей Василенко в День независимости Украины заявил, что народ якобы получил не то, на что рассчитывал, и описал это как "кидалово". Реакция министерства не заставила долго себя ждать.

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Чиновника Андрея Василенко, попавшего в скандал из-за поста в соцсетях с пророссийскими нарративами, уволили из Министерства образования и науки. О том, что соответствующий приказ уже подписан, 14 сентября сообщил министр Оксен Лисовой.

"С завтрашнего дня он больше не будет занимать никакой должности в Министерстве образования и науки Украины", — отметил он.

По словам главы Минобразования, решение было принято по результатам дисциплинарного производства, возбужденного накануне.

"Государственная служба — это большая ответственность. И это история о служении народу своего государства", — подчеркнул министр.

Он заявил, что ни один, кто ставит под сомнение независимость своей страны, "не имеет права" занимать государственные должности. Лисовой напомнил, что за независимость Украины было принесено много жертв.

"Все наши поступки имеют последствия. Для Василенко сегодня — это увольнение", — подытожил он.

Публикация Оксена Лисового от 14 сентября Фото: Скриншот

Василенко заявил, что украинцев "кинули" в желании независимости: детали

24 августа государственный эксперт Минобразования Андрей Василенко опубликовал большой пост, в котором распространил вражеские нарративы о независимости Украины. Текст был написан на русском, но определенные слова чиновник дал транслитерацией с украинского, взяв их в кавычки. Например, украинцев он наделил "споконвичным стремлением нэзалэжности".

Василенко заявил, что граждане, которые стремились к независимости, не получили желаемого повышения уровня жизни.

"Это называется простым словом "кидалово". А кого кинули, тот лох", — говорилось в посте.

Кроме того, по его мнению, "советская оккупация — это лучшее, что могло произойти с Литвой".

Публикация Андрея Василенко от 24 августа Фото: Скриншот

На скандальную публикацию отреагировал руководитель Национального антарктического научного центра при Минобразования и ветеран АТО Евгений Дикий. Он назвал чиновника "москворотым совкод**чером" и обратился в Службу безопасности с требованием проверить его на предмет содействия РФ.