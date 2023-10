5000 украинских семей в Великобритании могут остаться бездомными: визы пока не продлили

По информации британской правительственной комиссии, власти страны пока не продлевают визы для украинцев дольше, чем на три года, и не выделяют дополнительное финансирование для местных муниципалитетов и "спонсоров", предоставляющих жилье беженцам.

Больше пяти тысяч украинских семей могут оказаться без крыши над головой после того, как финансовая поддержка в рамках программы Homes for Ukraine закончится. Представители независимой комиссии The National Audit Office, которая отслеживает бюджетные расходы, в новом отчете рассказали, как живут беженцы в Англии. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что цифры, скорее всего, занижены, поскольку треть местных властей не предоставляют данные о тех, кто может оказаться без жилья.

Но, по имеющейся информации на 31 августа, 4890 семей оценили как такие, которые могут стать бездомными или же уже ими стали. Это только 8% от предполагаемого общего количества семей, переехавших в Англию благодаря программе "Дома для украинцев".

Местные муниципалитеты закупили 905 дополнительных домов. Согласно планам правительства, к концу 2023 — началу 2024 гг. приобретут 3365 домов. В 2880 из них собираются разместить украинцев.

В отчете сообщается, что с начала этого года примерно 600-800 украинских семей проживали во временном жилье в Англии. Но неизвестно, сколько семей воспользовались поддержкой программы Homes for Ukraine.

Выплата ежемесячных "благотворительных" пособий (500 фунтов стерлингов) британским гражданам, принимающим украинцев, рассчитана до марта 2024 года. И пока не объявлялось, продлят ли выплату.

Сумму, выплачиваемую муниципалитетам за переезд беженцев в их район, уже сократили с первоначальных 10 500 фунтов стерлингов до 5 900.

Представители The National Audit Office заявляют, что украинцам нужна определенность относительно их будущего пребывания в стране. В скором времени властям предстоит решить, продлевать ли визы дольше, чем на три года, и финансирование для местных властей и "спонсоров", предоставляющих жилье.

