Бросили коктейли Молотова: в Берлине совершили нападение на здание еврейской общины, — СМИ

Источники журналистов рассказали, что неизвестные бросили в сторону здания бутылки с зажигательной смесью, однако те упали на тротуар.

В центральном районе Берлина неизвестные бросили две бутылки с коктейлем Молотова в здание еврейской общины. Об этом сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что инцидент произошел около 3:45 ночи 18 октября перед зданием в Берлин-Митте. По информации издания, там размещено несколько еврейских учреждений, в том числе молитвенная комната общины.

Как сообщают источники из охранных кругов, неизвестные бросили в сторону здания бутылки с зажигательной смесью, но они не долетели до фасада и упали на тротуар. В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция подтвердила информацию нападения. По данным правоохранителей, двое злоумышленников пешком подошли и бросили в сторону синагоги две горящие бутылки, наполненные жидкостью.

"Бутылки ударились и разбились о тротуар, а люди в масках убежали", — добавляют в сообщении.

В полиции отметили, что небольшой пожар перед зданием сразу потушили огнетушителем.

Также сообщили, что на месте происшествия работала полицейская охрана, которая "не смогла ни предотвратить нападение, ни задержать злоумышленников".

Напомним, что во время двусторонней встречи 18 октября с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа нанесла не израильская сторона.