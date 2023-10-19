Кремль стремится к партнерству с КНР: в ISW оценили последствия встречи Путина и Цзиньпина

В Пекине глава Кремля заявил о своем желании углубить российско-китайские экономические и политические связи, но не объявил о каких-либо практических изменениях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин своей поездкой, очевидно, не смог повлиять на Китай и установить желаемый для Москвы уровень отношений. РФ получает от Китая гражданские дроны, которые могут использованы в войне против Украины. Такое предположение 18 октября сделали аналитики Института изучения войны (ISW).

"Визит Путина в Китай и встреча с Си Цзиньпином, похоже, не привели к каким-либо существенным изменениям в нежелании Китая установить желаемый для Кремля уровень двусторонних отношений или к каким-либо прорывам в степени китайской военной поддержки России", — говорится в отчете ISW.

Путин заявил, что тесная координация внешней политики РФ и КНР является приоритетной, необходимой в "нынешних сложных условиях". По его словам, экономическое сотрудничество между Россией и Китаем является неотъемлемой частью укрепления экономического, технологического и финансового суверенитета России.

Аналитики отметили, что Путин не сделал акцент на российско-китайском сотрудничестве в области безопасности, возможно, из-за сдержанности Китая в отношении безграничного партнерства, которое хочет установить Россия. Министр финансов России Антон Силуанов, в частности, заявил 18 октября, что почти все российские гражданские дроны двойного назначения поставляются из Китая, и заявил, что российское правительство стремится увеличить внутреннее производство таких БПЛА до 41 процента к 2025 году.

Ранее ISW наблюдал сообщения о том, что Китай часто экспортирует в Россию оборудование двойного назначения, в том числе гражданские дроны, которые российские войска могут использовать на поле боя на Украине.

Напомним, 19 октября Фокус писал, что у Зеленского оценили вероятность переговоров с Путиным. В Офисе президента Украины убеждены, что глава Кремля окончательно перестал маскировать свои цели в войне против нашей страны.