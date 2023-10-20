С приходом Путина: Россия стала лидером по количеству политических отравлений, — исследование

В исследовании отметили, что рост числа зафиксированных случаев политических отравлений может быть связан с приходом к власти Владимира Путина, который "начал использовать яд для подавления оппонентов".

Ни в одной стране власти так активно не пытаются убирать политических оппонентов с помощью отравлений, как в России. На это указывают результаты исследования, проведенного Глобальным проектом по изучению политических отравлений.

Доклад базируется на исследовании 78 случаев политических отравлений, которые произошло за последние 450 лет, включая как с "успешными убийствами, так и попытками убийства путем отравления".

Основательница сайта Poisonreporting.org София Браудер отмечает, что многие отравления остаются неизвестными, особенно в странах с авторитарной властью и диктатурах. Например, только два зафиксированных случая в Китае говорят о том, что публичной информации о таком способе расправы с оппонентами просто нет.

Кроме того, отмечают, что в некоторых случаях определить, что человек был отравлен, удается, только если он оказался в другой стране, где нет препятствий для изучения его состояния и публикации соответствующей информации.

Отравление конкурентов Путина и критиков российской власти: что известно

В качестве примера в исследовании приводится случай Алексея Навального, который почувствовал себя плохо еще в России и там же получил первую помощь, но определить, что его отравили нервно-паралитическим агентом "Новичок", удалось лишь после того, как российского политика доставили в больницу в Германии.

На протяжении ХХ века в мире фиксировался максимум один случай в отдельные годы, но в XXI нередко происходило по несколько отравлений в год несколько лет подряд. Особенно резкий рост отмечается в 2004-2006 гг. (пять ежегодно). Как раз в 2006 г., например, в Лондоне умер бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Расследование и проведенный по его результатам суд в Великобритании показали, что Литвиненко был отравлен полонием-210 в результате спецоперации ФСБ.

"Возможно, у вас получится заставить меня замолчать, но это молчание имеет свою цену", — сказал в последнем заявлении о Путине Литвиненко, заявляют авторы исследования.

Также в исследовании отмечается, что рост числа зафиксированных случаев может быть "напрямую связан с отравлениями, организованными Россией после прихода к власти в 1999 году Владимира Путина, который начал использовать яд (в прошлом характерный инструмент КГБ) для подавления оппонентов".

Политические отравления РФ в Европе: детали

По составленной базе данных видно, что Российская Федерация использует отравление как метод убийства чаще, чем любое другое государство, и что "охота на многих жертв ведется в Европе". Этим, в частности, объясняется то, что Великобритания занимает второе место по количеству выявленных случаев — 10. Кроме Литвиненко, это, например, история с Сергеем Скрипалем и его дочерью.

Еще пять случаев зафиксировано в Германии, по два — во Франции, Швейцарии и Украине.

Напомним, в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и BBC сообщили, что группа киллеров из российского ФСБ, причастная к отравлению оппозиционеров Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы, постоянно следила за Борисом Немцовым в течение последних месяцев его жизни.