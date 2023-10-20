Даже без статуса беженца: Япония предоставит жилье и языковые курсы 2500 украинцам

Согласно изменениям, людям, переехавшим из зон конфликтов, даже без статуса беженца окажут финансовую помощь, предоставят жилье, познакомят с основами языка, законами и обычаями.

Иммиграционное агентство Японии сообщило, что с апреля запускает программу, призванную помочь адаптироваться в стране иностранцам, которые оказались в зоне конфликта. С начала полномасштабной войны Япония для украинцев проводит политику открытых дверей. Об этом сообщает The Japan Times.

В пятницу, 20 октября, власти страны сообщили о внесенных поправках к иммиграционному законодательству. Согласно изменениям, людям, приехавшим из зоны боев, но без статуса беженца, все же предоставят возможность пройти курсы японского языка в течение полугода или года. Беженцы также познакомятся законами и обычаями страны. Программа также оказание и финансовой помощи.

Эта программа главным образом предназначалась для того, чтобы помочь украинским переселенцам, которых в Японии насчитывается больше 2500 человек.

Согласно прежним нормам иммиграционного законодательства, такие программы помощи были доступны для людей, которые получили статус беженца.

Япония подписала Конвенцию ООН о беженцах, но при этом известна строгой политикой в отношении беженцев, в частности, количество принимаемых переселенцев ограничено.

Однако новая программа поддержки инициирована в рамках обновленной системы, которая вступает в сили с 1 декабря. Программа призвана оказать поддержку эвакуированным из Украины и других зон активных конфликтов: предоставляется право долгосрочного проживания, а также рабочая виза, в рамках обновленного иммиграционного законодательства.

Иммиграционное агентство также продолжит предоставлять финансовую поддержку сроком до двух лет — для покрытия расходов на жилье украинских беженцев.

Напомним, что, согласно новому исследованию, 20 млрд помощи, которую выделяет Евросоюз на развитие и беженцев из Украины не доходит до адресата.

Также сообщалось, что власти Ирландии на зиму переселят украинских беженцев из палаток в деревянные домики с отоплением.