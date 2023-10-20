Грета Тунберг удалила фото в поддержку Палестины из-за "символа антисемитизма" (фото)

По словам шведской активистки, она "совершенно не подозревала", что осьминог считается одним из символов антисемитизма.

Шведская эко-активистка Грета Тунберг удалила публикацию в поддержку Палестины. Пользователей Сети возмутила присутствующая на снимке игрушка в виде осьминога, который является символом антисемитизма. Об этом активистка написала в соцсети X 20 октября.

В первом посте Греты Тунбег говорилось, что "мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц". На снимке можно разглядеть игрушку-осьминога.

Грета Тунбер удалила фото с игрушкой-осьминогом Фото: Скриншот

Позже активистка удалила свой пост и опубликовала тот же текст с похожим фото, однако уже без осьминога. Она также заявила, что "совершенно не подозревала" о том, что упомянутую игрушку "можно интерпретировать как символ антисемитизма".

"Мы, конечно, против любого рода дискриминации и осуждаем антисемитизм во всех формах и формах. Это не подлежит обсуждению. Именно поэтому я удалила последний пост", — написала Тунберг.

Грета Тунберг заменила фото, убрав осьминога Фото: Скриншот

Как отмечает блогер Michael Elgort в соцсети X, символ осьминога использовали немецкие нацисты в 1930-х годах, западные сторонники превосходства белой расы и боевики ХАМАС. В подтверждение своим словам он опубликовал несколько соответствующих карикатур.

"Теперь у нас есть Грета, которая использовала его. Замечательная компания, что я могу сказать", — написал он.

Символ осьминога использовали немецкие фашисты Фото: Скриншот

ЦАХАЛ отреагировал на публикацию Греты Тунберг

Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар в комментарии Politico заявил, что тот, кто намерен так или иначе отождествлять себя с Гретой Тунберг, по его мнению, является сторонником терроризма.

"То, что делает Грета, тем самым сейчас демонстрируя солидарность с сектором Газа, в то же время, не говоря ни слова о массовой резне израильтян, показывает, что она на самом деле не выступает за Палестину, а замалчивает террористические акты палестинцев, или ХАМАС и "Исламского джихада", будто их и не существовало", — сказал представитель ЦАХАЛ.

Напомним, 19 октября группа протестующих вошла в здание Конгресса США Cannon House, требуя прекращения огня со стороны Израиля. Активисты также выступили против военной помощи Израилю со стороны США.

Ранее, канадский исполнитель и автор песен Джастин Бибер опубликовал снимок разрушенного района сектора Газа с подписью "молимся за Израиль", однако позже удалил фото разрушенных зданий, заменив его на зелено-голубой фон.