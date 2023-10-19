Требуют прекратить помощь Израилю: в здание Конгресса США ворвались протестующие (видео)

Активисты потребовали "немедленно прекратить огонь" со стороны Израиля. Трое человек были арестованы и обвинены в нападении на сотрудников полиции.

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В среду, 18 октября, группа протестующих вошла в здание Конгресса США Cannon House, требуя прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание The Hill.

Сообщается, что демонстранты призвали Конгресс принять меры по остановке боевых действий между Израилем и ХАМАС. Протестующие также выступают против военной помощи Израилю со стороны США.

Организаторами акции выступили организации "Еврейский голос за мир" и IfNotNow. Участники мероприятия держали плакаты с надписью "Немедленно прекратить огонь" и скандировали соответствующее послание.

"Еврейский голос за мир" в соцсети X обвинил правительство Израиля и США в "геноциде". В организации заявили, что внутри правительственного здания находится 500 протестующих и еще десять тысяч – снаружи.

"Прекращение огня – это меньшее, что мы можем сделать", — говорится в публикации.

При этом в полиции Капитолия США отметили, что демонстрации внутри зданий Конгресса запрещены.

"Аресты в Canon Rotunda и перекрытие дорог продолжаются. Среди этих арестов три человека были арестованы и обвинены в нападении на полицейского во время рассмотрения дела", — сообщили американские правоохранители.

Протестующих уже задерживают правоохранители

Напомним, 18 октября СМИ сообщили, что сторонники ХАМАС атаковали дронами американский военный аэродром в Ираке. Ответственность за нанесения удара взяла на себя группировка "Ташкиль аль-Варитин — оперативный штаб "Наводнение Аль-Аксы".

Ранее, 17 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Иерусалим совместно работают над планом по поставке гуманитарной помощи, предоставленной другими странами и международными организациями, в район сектора Газа.