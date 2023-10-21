Айтишники из КНДР пересылали на ядерную программу Пхеньяна деньги, полученные в США, – ФБР

По данным американских спецслужб, власти Северной Кореи отправили тысячи специалистов, преимущественно в Китай и Россию, откуда они удаленно работали на IT-компании США.

IT-специалисты из Северной Кореи отправляли домой деньги, заработанные в США, для финансирования программы КНДР по созданию баллистических ракет. Об этом пишет Independent со ссылкой на заявление руководства ФБР.

В ведомстве заявили, что речь идет о тысячах представителей отрасли, заключивших контракты с американскими компаниями. По данным ФБР и Министерства юстиции, за много лет северокорейские айтишники перевели на родину миллионы долларов, которые были использованы для создания оружия.

В Минюсте также отметили, что упомянутые лица устраивались на работу под фальшивыми именами. В рамках расследования федеральные власти объявили об аресте 1,5 млн долларов и 17 доменных имен.

В материалах суда говорится, что власти КНДР отправили тысячи обученных специалистов, преимущественно в Китай и РФ, пытаясь обмануть Вашингтон. Многие из них всячески пытались сделать вид, что живут в США.

Специальный агент Джей Гринберг отметила, что эта схема настолько распространена, что практически любая американская компания, у которой есть внештатный персонал, "более чем вероятно" выплачивала зарплату кому-то из ее участников.

Напомним, по данным СМИ от 19 октября, КНДР наращивает свои кибервозможности, в том числе активно использует искусственный интеллект, для продолжения кибервойны, которою эта страна ведет уже много лет с цивилизованными странами.

Ранее, 21 сентября, в США представили законопроект, который предлагает ужесточить санкции в отношении КНДР из-за ее вмешательства и помощь РФ в войне с Украиной.