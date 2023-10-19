Северная Корея уже вступила в кибервойну с использованием ИИ: какой ответ готовит США

КНДР давно использует хакерские атаки на любую капиталистическую страну и получает миллиарды от кражи криптовалюты, которые идут на разработку ракет.

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КНДР наращивает свои кибервозможности, в том числе активно использует искусственный интеллект, для продолжения кибервойны, которою эта страна ведет уже много лет с цивилизованными странами, заявила журналистам заместитель советника по национальной безопасности США Энн Нойбергер. Об этом сообщает портал Venturebeat.

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Похоже, это первый случай, когда представитель правительства США публично подтвердил использование ИИ в кибервойне, пишет портал. Чиновница объяснила, что использование ИИ для ускорения процесса написания кода вредоносных хакерских программ может значительно расширить наступательные кибервозможности Северной Кореи. Благодаря поддержке машинного обучения северокорейские хакеры смогут более эффективно "обнаруживать и использовать уязвимости в компьютерных системах по всему миру".

Потенциальные последствия для международного бизнеса являются серьезными, сказала Энн Нойбергер. Подтвержденный опыт кибератак Северной Кореи, от вторжения Sony Pictures в 2014 году до разрушительной атаки с использованием программы-вымогателя WannaCry в 2017 году, подчеркивает глобальную и неизбирательную угрозу, исходящую от ее деятельности в области кибервойны.

Нойбергер подчеркнул, что кибероперации Северной Кореи, в том числе взлом криптовалют по всему миру, служат значительным источником дохода для режима КНДР. Предполагается, что эти доходы предназначены для поддержки ракетной программы Северной Кореи, что способствовало увеличению количества запусков за последние несколько лет.

Однако США, по словам Энн Нойбергер, не бездействуют. Исследовательская структура Пентагона DARPA AI Cyber ​​Challenge — это один из способов мобилизации программистов в США. Структура используется для набора и обучения своих кибербойцов, которые с помощью ИИ разрабатывают способы и программы защиты от хакерских атак. Стратегическая цель программы состоит в том, чтобы защита ИИ оставалась на шаг впереди наступательных приложений разработанных с помощью нейросетей.

Ранее Фокус сообщал, что российские хакеры объединились с террористами ХАМАСа для кибератак на Израиль. Группа Killnet объявила, что будет атаковать сайты израильских государственных органов. Также об этом заявила группа Anonymous Sudan, которую также связывают с РФ.