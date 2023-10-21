США предупредили 100 стран: РФ дискредитировать честные выборы во всем мире, — Reuters

По словам журналистов, успех России в распространении дезинформации о выборах в США в 2020 году и пандемии Covid-19 побудил Кремль продолжать реализовывать такие спецоперации.

Американская разведка пришла к выводу, что Россия использует шпионов, государственные СМИ и социальные сети, чтобы подорвать веру людей в честные демократичные выборы по всему миру. Предупреждение США разослали в 100 стран. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, это глобальное явление.

"Наша информация показывает, что высокопоставленные российские правительственные чиновники, включая Кремль, видят ценность в этом типе операции влияния и считают ее эффективной", — сказано в отчете.

Как рассказал неназванный высокопоставленный представитель Госдепартамента США, успех России в распространении дезинформации о выборах в США в 2020 году и пандемии Covid-19 побудил Кремль активизировать свои операции по влиянию на выборы в других странах.

"Успех порождает больше, и мы определенно рассматриваем выборы в США как катализатор", — сказал чиновник.

Сообщается, что Вашингтон также провел брифинг для правительств всех стран-получателей предупреждения. В Штатах считают, что Кремль хочет "сеять нестабильность" в демократических странах, изображая выборы как неблагополучные, а правительства – нелегитимные.

Более того, как отметили в издании, Вашингтон признает, что уязвим перед этой угрозой. В докладе говорится, что РФ использует как явные, так и тайные механизмы. У нее есть сети влияния и доверенные лица, которые управляются спецслужбами Кремля.

Источник заявил, что ФСБ РФ ФСБ тайно работала над запугиванием работников избирательных комиссий, организацией протестов в день выборов и "саботажем голосования за границей" на выборах 2020 в неназванной стране в Европе.

Напомним, что 12 октября СМИ сообщали, что российский сервис такси Yango мог сливать данные ФСБ. По словам журналистов, расследование властей показало, что личные данные, собранные службой такси Yango, были переданы в РФ.