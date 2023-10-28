Межэтнический спор в Чикаго: 30 000 украинцев и мигрантов из Венесуэлы встречают очень по-разному

После российского вторжения Чикаго принял больше 30 тысяч беженцев из Украины, но это не вылилось в миграционный кризис, как было с уроженцами Венесуэлы, коих приехало больше 11 тысяч.

В Чикаго (Иллинойс) продолжается наплыв мигрантов. С прошлого года численность переселенцев значительно возросла, в частности, выходцев из Венесуэлы насчитывается больше 11 тыс. человек. Об этом сообщает ABC.

Основная их часть осела в городских приютах, 3300 ждут размещения и вынуждены жить в полицейских участках.

После российского вторжения в Украину в 2022 году город также принял и больше 30 тыс. беженцев из Украины. Но приток латиноамериканцев и выходцев из Украины крупнейший город на Среднем Западе встретил совершенно по-разному.

Украинский флаг и другие символы солидарности все еще заметны в окрестностях города, хотя прошел 21 месяц после начала полномасштабной войны.

Значительная украинская диаспора, которая и прежде жила в Чикаго, стала главной причиной, по которой город смог принять более 30 тыс. украинских беженцев, и это не вылилось в миграционный кризис, если сравнивать тем положением, в котором оказались переселенцы из Венесуэлы.

"У них здесь родственники, у них здесь семьи, друзья", — пояснил Фрэнк Сандовал из Венесуэльского альянса штата Иллинойс.

По его словам, венесуэльское комьюнити Чикаго небольшое и этого явно недостаточно, чтобы принять более 19 тыс. мигрантов, прибывших за один только прошлый год.

"Венесуэльцы в другом положении, многие плохо устроены, чтобы принимать своих друзей", — добавил он.

Кроме того, журналисты отмечают, что беженцы из Украины приезжали со специальным статусом федерального правительства, что многое упрощает. Специальные правительственные программы дают возможность сразу же получить разрешение на работу.

"Федеральное правительство разработало программы для беженцев из Украины и Афганистана. Благодаря местным спонсорам и правительству они получают необходимый старт", — сказал Брэндон Ли из Коалиции штата Иллинойс по правам иммигрантов и беженцев.

Власти США предоставляют временную защиту венесуэльцам, прибывшим до 1 августа. Те, кому посчастливится получить этот статус, могут рассчитывать на разрешение на работу.

Напомним, что даже без статуса беженца было решено предоставить жилье и языковые курсы 2500 украинцам в Японии.

Ранее Фокус в своем материале разбирался, как адаптируются за границей беженцы из Украины и собираются ли возвращаться.