В Казахстане произошел взрыв метана на шахте: погибли 42 человека

В результате трагедии на шахте имени Костенко в Казахстане погибли как минимум 42 горняка. Еще четверых разыскивают спасатели.

В Казахстане 28 октября на шахте имени Костенко Карагандинской области произошел взрыв метана. По состоянию на 29 октября известно о 42 погибших. Еще четыре человека могут находиться под завалами. В стране объявили общенациональный траур.

"По состоянию на 15:00 обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски четырех горняков", — сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

В поисково-спасательных работах участвуют 55 горноспасателей и 15 единиц техники. Для обеспечения экстренной медицинской помощи задействованы 21 человек и 7 единиц техники скорой медицинской помощи.

В пресс-службе компании "АрселорМиттал Темиртау", владеющей шахтой, предполагают, что на объекте произошел взрыв газометана. По предварительной информации, на момент происшествия внутри находились 252 человека, 208 из них удалось вывести на поверхность.

Как сообщают в издании Казахстан Today, в результате ЧП в приемно-диагностические отделения стационаров Караганды, Абая и Шахтинска доставлены 28 человек. Из них госпитализировали 24 пострадавших, 20 — направили в отделение токсикологии многопрофильной больницы имени Макажанова с отравлением токсическими газами легкой и средней степени тяжести.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Для выяснения обстоятельств происшествия в Казахстане создана правительственная комиссия. Казахская прокуратура начала расследование.

На сайте "АрселорМиттал Темиртау" говорится, что компания является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора. Она входит состав сталелитейного концерна ArcelorMittal, который приобрел комбинат в середине 1990-х годов. За последние 15 лет, по словам премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, на объектах компании погибли более 100 человек.

Напомним, в сентябре в Нагорном Карабахе, на трассе Степанакерт-Аскеран, произошел сильный взрыв на бензохранилище. Сообщалось о 200 пострадавших.

Также Фокус писал 29 октября, что в Соединенных Штатах Америки мужчина пришел на вечеринку по случаю празднования Хэллоуина и устроил там стрельбу. В результате погибли двое человек, 18 — получили ранения.