На складе с топливом в Нагорном Карабахе произошел взрыв: 200 человек ранены (фото, видео)

По данным журналистов, в момент взрыва возле резервуара с топливом было много людей, которые хотели заправить автомобили, чтобы покинуть Нагорный Карабах.

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В понедельник, 25 сентября, в Нагорном Карабахе, на трассе Степанакерт-Аскеран, произошел сильный взрыв на бензохранилище. Об этом сообщила местная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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В ведомстве заявили, что в результате взрыва есть пострадавшие и раненые. Многих людей госпитализировали с ожогами.

По данным омбудсмена Гегама Степаняна, всего пострадало более 200 человек. Он подчеркнул, что состояние большинства пострадавших тяжелое или крайне тяжелое и местных медучреждений недостаточно для оказания помощи.

"Медицинская авиация должна очень срочно приземлиться, чтобы спасти жизни людей. Очень срочно, без задержек", — подчеркнул Степанян.

Пожар в Нагорном Карабахе

По данным портала News.am, в месте, где, вероятно, произошел взрыв, выдавали топливо уезжающим из республики людям.

Telegram-канал Mash также сообщил со ссылкой на слова местных жителей, что в районе взрыва было много людей, которые надеялись заправиться, чтобы покинуть Нагорный Карабах.

Напомним, что в непризнанном Карабахе было принято решение о прекращении огня с 20 сентября. Произошло это спустя сутки после начала антитеррористической операции со стороны Азербайджана.

По данным СМИ от 25 сентября, после присоединения территории Карабаха к Азербайджану растет поток этнических армянских беженцев. В то же время Баку объявил, что стремится реинтегрировать этнических армян как "равноправных граждан".