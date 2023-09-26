На складі з паливом у Нагірному Карабасі стався вибух: 200 людей поранено (фото, відео)

За даними журналістів, у момент вибуху біля резервуара з паливом було багато людей, які хотіли заправити автомобілі, щоб покинути Нагірний Карабах.

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У понеділок, 25 вересня, у Нагірному Карабасі, на трасі Степанакерт-Аскеран, стався сильний вибух на бензосховищі. Про це повідомила місцева служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.

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У відомстві заявили, що внаслідок вибуху є постраждалі та поранені. Багатьох людей госпіталізували з опіками.

За даними омбудсмена Гегама Степаняна, загалом постраждало понад 200 осіб. Він підкреслив, що стан більшості постраждалих важкий або вкрай важкий, і місцевих медзакладів недостатньо для надання допомоги.

"Медична авіація повинна дуже терміново приземлитися, щоб врятувати життя людей. Дуже терміново, без затримок", — наголосив Степанян.

Пожежа в Нагірному Карабасі

За даними порталу News.am, у місці, де, ймовірно, стався вибух, видавали паливо людям, які виїжджали з республіки.

Telegram-канал Mash також повідомив із посиланням на слова місцевих жителів, що в районі вибуху було багато людей, які сподівалися заправитися, щоб покинути Нагірний Карабах.

Нагадаємо, що в невизнаному Карабасі було ухвалено рішення про припинення вогню з 20 вересня. Сталося це за добу після початку антитерористичної операції з боку Азербайджану.

За даними ЗМІ від 25 вересня, після приєднання території Карабаху до Азербайджану зростає потік етнічних вірменських біженців. Водночас Баку оголосив, що прагне реінтегрувати етнічних вірмен як "рівноправних громадян".