Частая зевота может быть симптомом опасной болезни, которая разрушает мозг: что это за недуг

Чаще всего болезнь развивается стремительно. Уже через несколько месяцев после установления диагноза человек, полный сил и энергии, начинает испытывать трудности в передвижении, затем перестает говорить, глотать, а затем — дышать.

В Англии 47-летняя Ники Дейвис из Вест-Кирби прошлой зимой переболела Covid, а после выздоровления заметила, что часто стала зевать. Она обратилась к медикам, и те обнаружили у нее серьезное заболевание. Об этом пишет Mirror.

Сначала женщина посетила врача общей практики, который сказал, что ее симптомы связаны с апноэ во сне, и Ники направили к врачу-офтологу, который, в свою очередь, подумал, что это может быть аллергия.

Англичанка рассказала, что кроме зевоты ей стало труднее выговаривать слова, чаще под вечер, позже к этому добавилась головная боль. Она снова пошла к своему врачу. Тот предложил сделать МРТ.

Женщине поставили диагноз БДН (болезнь двигательного нейрона) — редкое заболевание, которое поражает мозг и нервы, что со временем вызывает нарастающую слабость.

Состояние женщины ухудшилось — ей труднее стало говорить и есть.

"Любой может заразиться этой ужасной болезнью, я считала себя здоровой, и это случилось со мной, когда мне уже за 45, это может произойти с любым в любом возрасте. Мой случай не является семейным. В целом считается, что БДН вызвана из-за сочетания экологических, образа жизни и генетических факторов", — рассказывает женщина.

В большинстве случаев болезнь двигательного нейрона развивается без очевидной причины. Примерно один из 10 случаев является "семейным", то есть заболевание наследуется. Это связано с генетической мутацией или ошибкой в гене.

Друзья женщины организовали благотворительное мероприятие в пабе Railway Inn в Меолсе и создали страницу GoFundMe, чтобы помочь Ники собрать средства на лечение.

Болезнь двигательного нейрона

Болезнь может привести к смерти. БДН чаще развивается у мужчин. Она, как правило, появляется в возрасте 58-63 лет, но может проявиться и в 47-52 года. Средняя продолжительность жизни пациентов с таким диагнозом — всего 2-3 года. Лишь 7% людей живут дольше 5 лет.

Чаще всего болезнь развивается стремительно. Уже через несколько месяцев после установления диагноза человек, полный сил и энергии, начинает испытывать трудности в передвижении, затем он садится в инвалидное кресло, перестает говорить, глотать, а затем — дышать.

На сегодняшний день нет методов лечения, которые способны остановить развитие болезни.

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