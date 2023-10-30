"Очевидно": Кремль обвинил Запад в организации антисемитских погромов в Дагестане

По словам спикера президента РФ, Владимир Путин проведет "большое совещание", на котором обсудит "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества".

Еврейский погром в аэропорту в Махачкале стал результатом вмешательства Запада во внутренние дела России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне", — уверяет Песков.

По словам спикера президента РФ, на фоне телевизионных кадров из сектора Газа, где гибнут дети и старики, "недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей".

Кроме того Песков сообщил, что Владимир Путин со вчерашнего дня получает доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова.

Спикер добавил, что в понедельник, 30 октября, глава государства проведет "большое совещание" с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, глав силового блока и руководителей палат парламента, на котором обсудит "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества".

При этом представитель Кремля не стал комментировать меры, которые могут быть приняты в отношении участников беспорядков в Махачкале.

"Относительно митинга — дождемся сегодняшнего совещания", — сказал пресс-секретарь президента.

Беспорядки в Дагестане: детали

Напомним, 29 октября сотни людей в Дагестане штурмовали аэропорт из-за рейса Red Wings с гражданами Израиля на борту. Люди держали в руках плакаты с надписями "Детоубийцам — нет места в Дагестане" и "Мы против еврейских беженцев".

Сообщалось, что митингующие останавливали проезжающие мимо автомобили, чтобы проверить их на наличие граждан Израиля. По данным российских медиа, правоохранительные органы никак не препятствуют действиям местного населения.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский также не обошел стороной беспорядки в Дагестане. По его словам, ненависть к другим нациям для России является вполне привычными вещами и удивляться этому не стоит. Подобные нарративы, как отметил далее глава государства, ежедневно произносятся пропагандистами на телевидении, экспертами, а также властью.

Напомним, ранее губернатор Дагестана Сергей Меликов заявил, что погром в Махачкале устроили "украинские националисты" .