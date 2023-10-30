"Грязная и неоднозначная история": в РФ власти двух регионов отказались награждать сына Кадырова

Инициатива о награждении наследника Кадырова идет не из Кремля, а непосредственно из Чечни. Вручение наград Кадырову-младшему многие воспринимают как трэш, рассказывают журналисты.

Власти Кабардино-Балкарии и Адыгеи не согласились выступить в защиту Адама Кадырова после избиения в СИЗО подозреваемого Никиты Журавля. Главам этих регионов предлагалось вручить Кадырову-младшему одну из национальных наград. Об этом пишет российское издание "Верстка".

Источник издания сообщил, что инициатива о награждении наследника Кадырова идет не из Кремля, а непосредственно из Чечни. Представители администрации Рамзана Кадырова обращались к властям Кабардино-Балкарии и Адыгеи с просьбой поддержать Адама Кадырова и предлагали вручить ему награду.

"Чем выше, тем лучше", — сказал изданию источник в парламенте, близкий к властям другой кавказской республики.

По его словам, глава Адыгеи Мурат Кумпилов попал в "сложное положение", потому что не хотел бы отказывать властям Чечни и одновременно ввязываться в ситуацию с Адамом Кадыровым.

"Никакого конкретного указания, как действовать в этом отношении, регионалам не дали. Поэтому в регионах нервничают. В связи с этим руководители более мелких, по сравнению с Чечней, субъектов на Кавказе "самоустраняются" от участия в истории с Адамом Кадыровым, как только могут", — заявил источник.

Источники сообщают, что в Кремле к ситуации с Кадыровым-младшим и Журавлем относятся по принципу — "не молчит, но и не мешает".

"Кремль не хочет иметь дела с этой грязной, неоднозначной историей", — рассказал источник в парламенте и подчеркнул, что федеральному центру "совсем не нравится" активность Рамзана Кадырова, но влезать в пиар потенциального преемника чеченского главы там не планируют.

Собеседник "Верстки", близкий к администрации президента, говорит, что "иначе как треш и п*здец" вручение наград Кадырову-младшему мало кто воспринимает.

Адам Кадыров является преемником Рамзана Кадырова

Руководитель движения "Адат". правозащитник Ибрагим Янгулбаев уверен, что Адам Кадыров является преемником Рамзана, а история с Журавлем является частью пиара. По его словам, отец начал пиарить Адама больше, чем всех своих детей. Даже старший сын Кадырова Ахмат, которого ранее считали его преемником, имеет бренд одежды Адама "К13".

По его мнению, Кадырова-младшего продвигают как защитника ислама, поэтому и была задумана акция с избиением Никиты Журавля. Но эффект, на который они ожидали, не удался, общество раскритиковало действия Адама Кадырова.

"Многие и так смеются над самим Кадыровым и над его детьми и после этой истории тоже начали шутить, что это, мол, продвижение его сына. Но эффект, которого они ожидали, что Адама все будут поднимать, — не получился", — говорит правозащитник.

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев даже заявил на заседании госоргана: "В каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну".

Напомним, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова избил в СИЗО Грозного жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран на фоне мечети.

Сам Адам Кадыров уверен в своей безнаказанности. На фоне скандала об избиении в своем Инстаграм он сделал дерзкую публикацию.