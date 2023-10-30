Состраданию нет предела, а возможностям есть: жилье для украинцев в Ирландии хотят ограничить на 90 дней, — FT

По словам премьера Лео Вадакара, он сомневается, сможет ли Ирландия предоставить жилье еще 30-50 тысячам украинцев. Судя по текущим темпам притока беженцев, такое количество выходцев из Украины приедет уже скоро.

Солидарность Дублина с Киевом проверяется на прочность на фоне жилищного кризиса. В правительстве Ирландии предложили ограничить время проживания украинских беженцев в домах, которые финансирует правительство. Об этом пишет The Financial Times.

Ирландия приняла почти 100 тысяч беженцев с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — один из самых высоких показателей в ЕС из расчета на численность местного населения.

По официальным данным, за счет мигрантов из Украины население страны выросло до 5,3 млн человек — наибольший прирост за последние 15 лет.

Но такая тенденция вызвала полемику в руководстве страны относительно действующей политики открытых дверей. Ирландия переживает жилищный кризис: многим молодым людям сложно приобрести или даже арендовать жилье. Беженцев же из Украины часто селят в гостиницах, которые финансируются государством.

"Состраданию ирландского правительства и ирландского народа нет предела, но есть предел возможностям", — заявил на этой неделе в парламенте премьер-министр Лео Варадкар.

"Мы просто не знаем, сможем ли предоставить жилье еще 30-50 тысячам человек, если такое количество приедет в следующем году. И, судя по текущим цифрам, это произойдет скоро", — добавил он.

"Жилье только на три месяца"

Ирландский премьер сделал такое заявление после того, как министр интеграции Родерик О'Горман предложил ограничить 90 днями пребывание в государственном жилье недавно прибывших украинских беженцев.

Другие раскритиковали такую идею, сославшись, что при этом не учитывается то, как украинские дети смогут посещать школу.

"В этой войне наша роль — принимать беженцев", — объяснил Ник Хендерсон, руководитель благотворительной организации Irish Refugee Council.

По его словам, любые изменения в правилах "определенно могут быть восприняты как препятствие, как попытка отговорить людей от переезда в Ирландию". Это этическая проблема, считает он.

В свою очередь автор предложения о 90 дней объяснил, что многие другие страны ЕС уже изменили правила для пребывания украинских беженцев. В том, чтобы согласовать местные правила с тем, что предлагают другие западные страны ЕС, видит смысл и ирландский премьер.

Местные чиновники называют неограниченное время пребывания фактором, который привлекает беженцев в страну. По оценкам ирландского Министерства юстиции, каждый из недавних претендентов на временную защиту приехал в Ирландию уже после того, как обратился за тем же к властям других стран ЕС.

Лоркан Сирр, старший преподаватель Технологического университета Дублина и эксперт в сфере жилья, считает, что предложенная идея — часть плана, чтобы сделать Ирландию менее привлекательной для иностранцев.

"Этим людям, по сути, не будет где жить по истечении 90 дней… так что вы увидите прирост среди бездомных", — объяснил он.

По статистике, в сентябре в приютах временного проживания в Ирландии насчитывалось 12 827 бездомных. Согласно официальным данным, с прошлого года 98 390 украинцев зарегистрировались для получения временного жилья. Из них 20% не проживают в государственном жилье и работают.

В начале года ирландское правительство просило беженцев не ехать в Ирландию, поскольку нет гарантии, что удастся найти жилье. По официальным данным, сейчас в уличных палатках приходится жить 350 соискателям убежища.

Руководитель организации, которая помогает беженцам считает, что вместо того, чтобы выселять украинцев после трех месяцев проживания в домах, оплачиваемых государством, лучше строить модульные дома или же поискать другие решения, например использовать землю, которая находится в собственности государства.

Напомним, что в Чикаго разгорелся межэтнический спор. Выходцы из Венесуэлы говорят, что 30 тыс. украинцев, которые переехали в город с начала полномасштабной войны, оказали совершенно другой прием. Несмотря на значительный приток переселенцев, миграционного кризиса нет. Основных причин тому две — в Чикаго и прежде жила сравнительно большая украинская диаспора, и, к тому же, власти США сразу же предоставляют украинцам специальный статус с разрешением на работу.

Также сообщалось, что в начале октября власти Швейцарии предложили беженцам до 4 тысяч евро за отъезд домой. В свою очередь, Япония готова даже без статуса беженца предоставить 2500 украинцам жилье и языковые курсы.