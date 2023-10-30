Под ударом санкций: крупнейшая авиакомпания РФ сократила свою деятельность

Сейчас Azur Air использует только 14 самолетов из 22, поскольку авиаперевозчик летает только на американских самолетах – Boeing 757 и Boeing 767, их использование осложнено из-за санкций.

Одна из ведущих авиакомпаний России Azur Air специализирующаяся на проведении чартерных авиарейсов, в настоящее время эксплуатирует лишь часть своего авиапарка. Это связано с тем, что в результате наложения санкций на страну, компания не может использовать 8 из 22 имеющихся у нее владении самолетов. Использование авиалайнеров Boeing осложняется запретом на поставку запчастей и техобслуживание. Об этом сообщает avianews.com.

В настоящее время Azur Air использует всего лишь 14 из 22 имеющихся у них самолетов, как объявил заместитель генерального директора компании, Андрей Муканин. Эта ситуация обусловлена тем, что авиаперевозчик осуществляет полеты исключительно на американских воздушных судах, таких как Boeing 757 и Boeing 767, и из-за наложенных санкций они сталкиваются с трудностями в эксплуатации этих самолетов, поскольку санкции запрещают официальное обслуживание и поставку оригинальных запчастей для них.

Из 14 находящихся в эксплуатации самолетов, 4 принадлежат Azur Air, а 10 находятся в лизинге у российских компаний. Однако, важно отметить, что 8 из 22 не используемых воздушных судов находятся в собственности зарубежных компаний, что ограничивает возможности российского авиаперевозчика в использовании их для выполнения международных рейсов.

Авиакомпания планирует выкупить эти самолеты, но проблемы с техническим обслуживанием останутся. Сейчас в Azur Air ремонтируют авиалайнеры в аэропорту Внуково, а двигатели направили на ремонт в Иран.

Основным партнером Azur Air является туроператор Anex Tour, который в Украине ранее сотрудничал с авиакомпанией Azur Air Ukraine. В связи с началом вооруженных конфликтов в Украине, украинский авиаперевозчик временно прекратил свои полеты. Однако, весной этого года, компания вернулась в воздушное пространство под новым названием Skyline Express. В настоящее время, авиакомпания Skyline Express активно выполняет рейсы в Европу, обеспечивая пассажирские перевозки на курорты.

Отметим, в результате вторжения РФ в Украину компания Boeing отказалась обслуживать самолеты, которые она продала в Россию. Таким образом весь парк авиалайнеров "Боинг" — все 131 шт.(по состоянию на 2015 год) — потеряли возможность получать запчасти для ремонта и пользоваться другими сервисными услугами. Впрочем, несмотря на санкции, некоторые запчасти все же появлялись — благодаря "параллельному импорту" через третьи страны.