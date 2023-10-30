"Все в растерянности": Кремль впал в ступор после бунта в Махачкале, — The Moscow Times

По словам анонимного российского чиновника, ситуация сравнима с военным мятежом Пригожина, который прошел в июне. При этом, Путину боялись говорить о росте антисемитских настроений на Кавказе.

Кремль впал в ступор после массовых беспорядков в Махачкале, которые связаны с антисемитскими настроениями. Об этом сообщает издание The Moscow Times 30 октября.

По данным анонимных источников Кремля и правительствах, российские спецслужбы и силовые структуры были в курсе того, что в Дагестане накаляется обстановка на фоне войны в Израиле, однако это ничего не изменило. С 7 октября, когда группировка ХАМАС напала на Израиль, на Северном Кавказе выражали поддержку Сектору Газа, ведь значительная часть жителей исповедует ислам.

"Ситуация накалялась каждую неделю. Об этом у нас знали все — и в Кремле и в ФСБ и в МВД", — рассказал анонимный чиновник Кремля.

Несмотря на это, бунт в аэропорту Махачкалы, в ходе которого тысячи людей ворвались на взлетную полосу и едва не устроили расправу над пассажирами из Тель-Авива, застал Кремль врасплох и никто не знал, что делать дальше, чтобы успокоить народ. Некоторые даже сравнили эту обстановку с военным мятежом, который случился в июне.

"В моем окружении почти все в растерянности. Это чистое повторение бунта Пригожина", — продолжил источник.

Другой чиновник Кремля, который ранее работал в силовых структурах, в комментарии журналистам рассказал, что это "чрезвычайное происшествие национального масштаба". Он не исключил, что спецслужбы знали об угрозе заранее, но боялись сообщать об этом российскому президенту Владимиру Путину.

"Это провал всех — кураторов внутренней политики в Кремле, спецслужб и местной власти. Все боятся быть алармистами и предупреждать президента о проблемах заранее", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября сообщалось, что в Дагестане жители штурмовали аэропорт из-за рейса с "беженцами из Израиля". По данным российских медиа, протестующие останавливали все проезжающие мимо автомобили и проверяли на наличие граждан Израиля. Некоторым из них удалось пробраться на взлетную полосу, где якобы стоял рейс из Тель-Авива.

Позже президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на беспорядки в Дагестане. По его словам, ненависть к другим нациям для России вполне привычные вещи и удивляться этому не стоит. Подобные нарративы, как отметил далее глава государства, ежедневно произносятся пропагандистами на телевидении, экспертами, а также властями.