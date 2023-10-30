"Найдены пачки денег": во Франции арестован российский олигарх Алексей Кузьмичев, — СМИ

Миллиардер, владеющий яхтами и недвижимостью во Франции, попал под санкции с начала войны в Украине. По информации журналистов, на его вилле в Сен-Тропе и в его доме в Париже прошли обыски, в которых были задействованы 60 провоохранителей, найдены пачки денег.

Во Франции 30 октября полиция задержала российского олигарха Алексея Кузьмичева по делу об отмывании денег. В местах его проживания были проведены обыски, сообщает Le Monde.

Национальная финансовая прокуратура (ПНФ) подтвердила журналистам информацию, что "обыски проводились в различных местах": на вилле олигарха в Сен-Тропе (департамент Вар — ред.), а также в "парижском доме" олигарха, который расположен в 7-м округе столицы Франции.

Как утверждает издание, Алексей Кузьмичев, соакционер консорциума "Альфа-Групп", владеющего Альфа-банком, рассматривается европейскими властями как "один из самых влиятельных людей в России". Санкции теоретически запрещают присутствие физических лиц в европейских странах, однако источник, близкий к олигарху, указывает Le Monde, что Кузьмичев уже находился во Франции на момент внесения его в санкционный список.

В обысках было задействовано шестьдесят человек, в том числе сотрудники полиции из Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF), ответственные за расследование, а также около сорока полицейских из рейда и BRI (префектура полиции, парижская бригада розыска и реагирования — ред.). По данным журналистов, его недвижимость в Сен-Тропе на Лазурном берегу в департаменте Вар, занимает более двух гектаров. Там были обнаружены пачки денег.

Кто такой Алексей Кузьмичев

Алексей Викторович Кузьмичев — российский предприниматель, один из контролирующих акционеров-основателей инвестиционного консорциума "Альфа-Групп". В 2022 году в рейтинге российских миллиардеров Forbes занял 20-ое место, его состояние оценивалось в $6 млрд. Имеет гражданство Кипра. У него хорошо налажены связи с президентом РФ. Старшая дочь Владимира Путина Мария руководила благотворительным проектом "Альфа-Эндо".

Алексей Кузьмичев Фото: Википедия

За поддержку российской войны против Украины находится под персональными международными санкциями США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии. С 15 марта 2022 года был включен в санкционный список всех стран Европейского союза.

Напомним, 23 октября сообщалось, что США хотят конфисковать яхту российского олигарха Керимова. По информации американского Минюста, стоимость суперъяхты Amadea превышает 300 миллионов долларов.