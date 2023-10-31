"Обвинять Украину это — абсурд": Госдеп ответил на заявление Путина о погромах в Дагестане

Представитель Госдепа Мэтью Миллер также призвал Россию к ответственности за беспорядки в аэропорту Махачкалы против израильских пассажиров.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отверг обвинения Российской Федерации о якобы причастности Украины к антиеврейским погромам в аэропорту Махачкалы, что в Дагестане, накануне. Об этом он заявил 30 октября во время брифинга.

"Я видел видео, как, думаю, и вы, мне это выглядело как погромы. Мы призываем российские власти публично осудить эти насильственные протесты, чтобы привлечь к ответственности всех вовлеченных и чтобы убедиться в безопасности израильтян и евреев в России", — заявил Миллер.

Представитель Госдепа также ответил на заявления России о якобы причастности Украины к тем событиям: "Я видел их комментарии с обвинениями Украины — это абсурд, очевидно".

Беспорядки в аэропорту Махачкалы: что известно

29 октября вечером в столице Дагестана произошли чрезвычайные события. Местные жители начали штурмовать аэропорт из-за рейса, который прилетел из Тель-Авива. В самолете якобы находились "беженцы из Израиля". Некоторые из протестующих выбежали на взлетную полосу аэродрома.

Фото: Telegram

Также они в руках держали плакаты, на которых были написаны различные лозунги: "Детоубийцам — нет места в Дагестане" и "Мы против еврейских беженцев". Мятежники останавливали все автомобили, которые пытались покинуть территорию аэропорта. Власти Махачкалы после этого начали глушить интернет по всей территории аэропорта, чтобы не дать участникам беспорядков координировать дальнейшие действия.

Позже стало известно, что нападавших было около 1500 человек. Разгонять их начали через несколько часов после начала событий, рассказали медиа. В результате действий полиции и мятежников получили ранения около 20 человек. Среди пострадавших — девять полицейских.

Напомним, 30 октября Путин заявил о "причастности" Украины к бунту в Дагестане. По словам российского президента, беспорядки в аэропорту Махачкалы инспирированы через социальные сети на территории Украины, а западные спецслужбы якобы принимают в этом участие.