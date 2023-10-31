"Крен в левый антисемитизм": эксперты считают, что экоактивисты переживают раскол

По мнению Беттины Рель, эксперта по радикальным организациям, западные молодежные движения, как у Греты Тунберг, являются инструментом манипулирования для таких "кукловодов", как Иран.

Война на Ближнем Востоке привела к расколу в некоторых климатических движениях. Так, в конце прошлой недели известная экоактивистка Грета Тунберг и ее соратники по движению "Пятницы ради будущего" вышли к зданию шведского парламента с плакатами. Однако только на одном из них речь шла о климате, все остальные были посвящены поддержке Палестины. Об этом сообщает Bild.

"Палестинцы в Газе — это лишь инструмент для Ирана, а западные дети а-ля "Пятницы для будущего" для них — полезные идиоты. Организация (Греты Тунберг. — Ред.) де-факто проявляет солидарность с террористами ХАМАС — очевидно, с чрезвычайно примитивными базовыми знаниями. В то же время активисты склонны к экстремизму. Я думаю, что это опасное сочетание, к которому нужно относиться серьезно", — подчеркивает Беттина Рель, эксперт по радикальным организациям.

Она отмечает, что такие организации, как у Греты Тунберг, просто переняли часть левого антисемитизма 1960-х годов, не особо задумываясь о первопричинах возникновения проблемы.

Эксперт по терроризму и политическому насилию Петер Нойман, в свою очередь, видит четкий раскол внутри климатического движения из-за войны на Ближнем Востоке.

"Он происходит между сторонниками, которые в основном привержены борьбе с изменением климата, и теми, для кого защита климата является лишь частью более широкой, левоэкстремистской и, как правило, антикапиталистической программы", — полагает Нойман.

Как считает эксперт, сама Грета Тунберг, которая изначально была действительно экоактивисткой, в последние годы также радикализировалась в сторону экстремизима.

"Тот факт, что Грета Тунберг до сих пор не сказала ничего конкретного о еврейских жертвах массового убийства 7 октября, меня разочаровывает", — подчеркнула лидер немецкого отделения "Пятницы ради будущего" Луиза Нойбауэр.

Напомним, Фокус писал, что 20 октября 20-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала Палестину в конфликте с Израилем. Она опубликовала фото, на котором держит плакат в поддержку Газы. Девушка призвала "мир" к прекращению огня.

На позицию Тунберг уже отреагировал представитель ЦАХАЛ Арье Шаруз Шаликар. По его словам, те, кто отождествляет себя с девушкой, для него являются сторонниками терроризма.