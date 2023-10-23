В Израиле на государственном уровне "отменили" Грету Тунберг: что произошло

Израильское Минобразования пообещало убрать упоминания экоактивистки из всех учебников. Это произошло на фоне заявления девушки, что она поддерживает Газу.

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В Израиле на государственном уровне "отменили" экоактивистку Грету Тунберг. Упоминания о ней изымут из всех учебных материалов, созданных Министерством образования. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщили в медиа Ynet 22 октября.

Министерство образования Израиля приняло решение удалить все упоминания и изображения Тунберг из учебных материалов. Пресс-служба объяснила, что экоактивистка больше не может вдохновлять израильских учеников.

"Эта позиция лишает ее права быть образовательной и ценностной моделью, и она больше не имеет права служить моделью для вдохновения и образования для израильских студентов", — подчеркнули в Минобразования.

Это произошло после заявления активистки, которое возмутило часть пользователей в соцсетях. Тунберг публично поддержала Сектор Газа.

"ХАМАС — это террористическая организация, которая убила 1400 невинных израильтян, включая детей, женщин и стариков, и похитила более 200 человек в Газу", — напомнили девушке в израильском министерстве.

Напомним, 20 октября 20-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала Палестину в конфликте с Израилем. Она опубликовала фото, на котором держит плакат в поддержку Газы. Девушка призвала "мир" к прекращению огня.

Пост Греты Тунберг о поддержке Палестины Фото: Скриншот

Позже Тунберг удалила публикацию в поддержку жителей Сектора Газа. Она объяснила, что комментаторов возмутила игрушка, присутствующая на снимке. Внимательные пользователи заметили осьминога, который является символом антисемитизма, и были возмущены этим. Активистка подчеркнула, что она "против любого рода дискриминации".

На позицию Тунберг уже отреагировал представитель ЦАХАЛ Арье Шаруз Шаликар. По его словам, те, кто отождествляет себя с девушкой, для него являются сторонниками терроризма.