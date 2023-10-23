В Ізраїлі на державному рівні "скасували" Ґрету Тунберг: що сталося

Ізраїльське Міносвіти пообіцяло прибрати згадки екоактивістки з усіх підручників. Це сталося на тлі заяви дівчини, що вона підтримує Газу.

Related video

В Ізраїлі на державному рівні "скасували" екоактивістку Ґрету Тунберг. Згадки про неї вилучать з усіх навчальних матеріалів, створених Міністерством освіти. Про це з посиланням на заяву відомства повідомили у медіа Ynet 22 жовтня.

Міністерство освіти Ізраїля ухвалило рішення видалити усі згадки та зображення Тунберг з навчальних матеріалів. Пресслужба пояснила, що екоактивістка більше не може надихати ізраїльських учнів.

"Ця позиція позбавляє її права бути освітньою та ціннісною моделлю, і вона більше не має права служити моделлю для натхнення та освіти для ізраїльських студентів", — підкреслили у Міносвіти.

Це сталося після заяви активістки, яка обурила частину користувачів у соцмережах. Тунберг публічно підтримала Сектор Гази.

"ХАМАС — це терористична організація, яка вбила 1400 невинних ізраїльтян, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, і викрала понад 200 осіб до Гази", — нагадали дівчині в ізраїльському міністерстві.

Нагадаємо, 20 жовтня 20-річна шведська екоактивістка Ґрета Тунберг підтримала Палестину у конфлікті з Ізраїлем. Вона опублікувала фото, на якому тримає плакат у підтримку Гази. Дівчина закликала "світ" до припинення вогню.

Пост Ґрети Тунберг про підтримку Палестини Фото: Скриншот

Пізніше Тунберг видалила публікацію на підтримку жителів Сектору Гази. Вона пояснила, що коментаторів обурила іграшка, присутня на знімку. Уважні користувачі помітили восьминога, який є символом антисемітизму, та були обурені цим. Активістка підкреслила, що вона "проти будь-якого роду дискримінації".

На позицію Тунберг вже відреагував представник ЦАХАЛ Ар'є Шаруз Шалікар. З його слів, ті, хто ототожнює себе з дівчиною, для нього є прихильниками тероризму.