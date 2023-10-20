"Припинити вогонь": Ґрета Тунберг виступила на підтримку Палестини і Сектора Гази (фото)

Екоактивістка закликала у своїх соцмережах припинити військову операцію в Секторі Гази і забезпечити свободу палестинців.

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20-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберг виступила на підтримку Палестини та жителів Сектора Гази та опублікувала повідомлення в соціальних мережах, у якому вона закликала "припинити вогонь". Свій пост вона розмістила 20 жовтня на сторінці соцмережі X (Twitter).

Активістка заявила про необхідність забезпечити свободу палестинців.

"Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною і Сектором Гази. Світ повинен висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців і всіх постраждалих мирних жителів", — написала Ґрета Тунберг.

Фото: Скриншот

Позиція Ґрети Тунберг щодо України

Варто зазначити, що Ґрета Тунберг підтримала Україну у війні проти Росії. Зокрема, вона засудила підрив російськими військами греблі Каховської ГЕС і розкритикувала реакцію світу на екологічну катастрофу.

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29 червня 2023 року екоактивістка Ґрета Тунберг приїхала до Києва у складі Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни в Україні. Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та обговорила наслідки терористичного акту ЗС РФ на Каховській ГЕС.

Війна в Ізраїлі — останні новини

Нагадаємо, 20 жовтня західні ЗМІ писали, що США вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в Секторі Гази. Зокрема, було обговорено способи обмеження втрат серед двох мільйонів цивільних жителів Гази та плани уряду на період після завершення операції.

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Крім того, 20 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден запросить у Конгресу 60 мільярдів доларів для України та 14 мільярдів доларів для підтримки Ізраїлю.

Днем раніше, 19 жовтня, повідомлялося, що американський військовий корабель USS Carney перехопив у північній частині Червоного моря три ракети й кілька безпілотників. які випустили хусити з Ємену.