"Прямували до цілей в Ізраїлі": у США підтвердили, що збили ракети над Червоним морем (відео)

ВМС США збили декілька ракет та безпілотників, запущених з Ємену. У Пентагоні заявили, що повітряні цілі становили "потенційну загрозу".

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Американський військовий корабель USS Carney перехопив у північній частині Червоного моря три ракети та кілька безпілотників. Вони були випущені хуситами з Ємену та прямували на північ. Про під час брифінгу 19 жовтня заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер, як передали в AP.

"Ми не можемо точно сказати, на що були націлені ці ракети та безпілотники, але вони були запущені з Ємену, прямуючи на північ уздовж Червоного моря, потенційно до цілей в Ізраїлі", — сказав він.

Представник Пентагону зазначив, що повітряні цілі були збиті над водою, тому що "становили потенційну загрозу" на основі своєї траєкторії польоту. У США наголосили, що готові зробити усе необхідне, щоб "захистити партнерів та інтереси в цьому важливому регіоні.

Райдер заявив, що американці все ще оцінюють, якою була мета атаки хуситів. З його слів, внаслідок інциденту ніхто з військовослужбовців США або мирних мешканців на суші не постраждав.

Нагадаємо, 8 жовтня ЗМІ інформували, що у Міністерстві оборони США наказали відправити до Східного Середземномор'я авіаносець USS Gerald R. Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та декілька есмінців. У Пентагоні пояснювали таке рішення "відповіддю на атаки ХАМАС на Ізраїль" та "укріпленням регіональних сил стримування".

11 жовтня Білий дім офіційно підтвердив, що в Середземне море був перекинутий другий авіаносець Dwight Eisenhower. В Раді національної безпеки США назвали корабель "доступним активом, якщо знадобиться".

19 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела у ВМС США повідомили, що американський корабель перехопив приблизно 2-3 ракети, які могли бути випущені по есмінцю USS Carney.