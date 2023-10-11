Білий дім лякає активність "Хезболли": США відправляють у Середземне море другий авіаносець

Остаточного рішення про підхід до узбережжя Ізраїлю Білий дім поки не ухвалив, але судно рухається в тому напрямку, сказав речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Related video

Білий дім підтвердив, що другий американський авіаносець Dwight Eisenhower перекидається в Середземне море. Про це повідомив сьогодні, 11 жовтня, на брифінгу речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Після атак ХАМАС на Ізраїль глава Пентагону Ллойд Остін наказав перекинути до Ізраїлю додаткове обладнання та ресурси, а також розгорнути авіаносну ударну групу США у Східному Середземномор'ї, збільшивши кількість винищувачів.

"Ми із занепокоєнням спостерігаємо за деякими ракетними обстрілами північного кордону Ізраїлю з боку Лівану, які, очевидно, виходили від "Хезболли", — заявив журналістам Кірбі.

Він наголосив, що Вашингтон поки що не ухвалив остаточного рішення з питання розміщення біля берегів Ізраїлю другого американського авіаносця, але корабель "рухається в тому напрямку". Також Кірбі підкреслив, що США поповнили запаси ракет для ізраїльських систем "Залізний купол".

Дивитися з 21:20

Речник Ради національної безпеки повідомив, що військовий корабель США Dwight Eisenhower незабаром має прибути в Середземне море, але із заздалегідь запланованою місією.

"Він, безумовно, буде доступним активом, якщо знадобиться", — уточнив він.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США, за інформацією арабського інформагентства Al Arabiya, заявив цього тижня, що посилення військової присутності США на Близькому Сході покликане стати стримувальним сигналом для Ірану, ліванської "Хезболли" та будь-яких інших проксі в регіоні, які думають про відкриття другого фронту проти Ізраїлю.

Раніше в Пентагоні, відповідаючи на запитання про відправлення другого авіаносця в Середземне море, заявили, що продовжать оцінювати варіанти розміщення американських сил біля берегів Ізраїлю.

"Вихід зі штату Вірджінія атомного авіаносця Dwight Eisenhower і перехід його на Близький Схід було заплановано кілька місяців тому", — додали у відомстві, однак наголосили, що після того, як відбулися транскордонні ракетні обстріли на півночі Ізраїлю, авіаносна група рухається в Середземне море.

Що відомо про першу авіаносну групу USS Gerald R. Ford

Група авіаносця ВМС США Gerald R. Ford прибула до Східного Середземномор'я, щоб стримати будь-кого, хто прагнутиме до ескалації ситуації або розширення війни між Сектором Гази та Ізраїлем.

"Це має стати потужним сигналом стримування для ворожих Ізраїлю сил, якщо вони захочуть скористатися ситуацією, що склалася", — зауважив представник Пентагону.

З одного боку, це демонстрація сили і допомоги Ізраїлю, з іншого — присутність американських кораблів має практичне значення: кораблі зможуть виконувати операції з постачання ізраїльської армії, збирати розвідувальну інформацію, а також утримувати інші сили від участі в конфлікті та забезпечувати протиракетну оборону Ізраїлю.

Ще одна роль, яку може виконати USS Gerald R. Ford, — поповнити запаси озброєння ізраїльської сторони. Для цього можна задіяти гелікоптери, які в разі такої необхідності швидко доставлять вантаж на материк.

Важливо

Меню з варіантів: чим допоможе Ізраїлю ударна авіаносна група USS Gerald Ford

Нагадаємо, Фокус писав, що лідери США, Франції, Великобританії, Німеччини та Італії виступили зі спільною заявою щодо ситуації в Ізраїлі. У документі сказано, що США і союзники висловлюють тверду й єдину підтримку Ізраїлю і беззастережно засуджують терористичні акти ХАМАС.

Крім того, Фокус зазначав, що ситуація загострилася і на півночі Ізраїлю, де угруповання "Хезболла" обстріляло прикордонні позиції в спірному районі гори Дов. У відповідь сили ЦАХАЛ завдали артилерійського удару по території південного Лівану. Це підтверджує і військовий експерт, редактор відділу "Військовий фокус" Ігаль Левін.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.