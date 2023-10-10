Меню з варіантів: чим допоможе Ізраїлю ударна авіаносна група USS Gerald Ford

На думку американських військових експертів, кораблі ВМС США крім демонстрації сили нададуть практичну допомогу Ізраїлю. Вони зможуть виконувати операції з постачання і збору розвідувальної інформації.

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Після атак угруповання ХАМАС на Ізраїль міністр оборони США Ллойд Остін віддав наказ про перекидання авіаносної ударної групи USS Gerald R. Ford у східне Середземномор'я для підтримки найбільшого союзника Вашингтона на Близькому Сході. З одного боку це демонстрація сили і допомоги Тель-Авіву, з іншого — присутність американських кораблів має практичне значення. Про це 9 жовтня розповіли оглядачі Breaking Defence.

Автори матеріалу пишуть, що поняття "демонстрація сили" часто використовується для позначення розміщення кораблів, бойових літаків та інших засобів поблизу зон потенційних конфліктів з метою продемонструвати готовність США до військових дій у разі потреби.

Однак у цьому разі кораблі зможуть виконувати операції з постачання ізраїльської армії, збирати розвідувальну інформацію, а також утримувати інші сили від участі в конфлікті та забезпечувати протиракетну оборону Ізраїлю.

"Прибуття авіаносної ударної групи у східне Середземномор'я дає президенту Джо Байдену цілу низку можливостей для підтримки Ізраїлю", — зазначив старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Джонатан Лорд.

Тим часом, на думку контрадмірала ВМС США у відставці Марка Монтгомері, "геометрія конфлікту" така, що авіаносна група не буде ефективною проти ракетних ударів з боку Лівану і Сектора Гази. Цього разу, за його словами, США направили кораблі, щоб утримати організацію "Хезболла" від втручання розширення конфлікту.

Ще одна роль, яку може виконати USS Gerald R. Ford — поповнити запаси озброєння ізраїльської сторони. Для цього можна залучити гелікоптери, які в разі такої необхідності швидко доставлять вантаж на материк.

Нагадаємо, лідери США, Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії виступили зі спільною заявою щодо ситуації в Ізраїлі. У документі сказано, що США і союзники висловлюють тверду і єдину підтримку Ізраїлю, і беззастережно засуджують терористичні акти ХАМАС.