"Направлялись к целям в Израиле": в США подтвердили, что сбили ракеты над Красным морем (видео)

ВМС США сбили несколько ракет и беспилотников, запущенных из Йемена. В Пентагоне заявили, что воздушные цели представляли "потенциальную угрозу".

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Американский военный корабль USS Carney перехватил в северной части Красного моря три ракеты и несколько беспилотников. Они были выпущены хуситами из Йемена и направлялись на север. Об этом во время брифинга 19 октября заявил представитель Пентагона генерал Пэт Райдер, как передали в AP.

"Мы не можем точно сказать, на что были нацелены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена, направляясь на север вдоль Красного моря, потенциально к целям в Израиле", — сказал он.

Представитель Пентагона отметил, что воздушные цели были сбиты над водой, потому что "представляли потенциальную угрозу" на основе своей траектории полета. В США подчеркнули, что готовы сделать все необходимое, чтобы "защитить партнеров и интересы в этом важном регионе.

Райдер заявил, что американцы все еще оценивают, какой была цель атаки хуситов. По его словам, в результате инцидента никто из военнослужащих США или мирных жителей на суше не пострадал.

Напомним, 8 октября СМИ информировали, что в Министерстве обороны США приказали отправить в Восточное Средиземноморье авианосец USS Gerald R. Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев. В Пентагоне объясняли такое решение "ответом на атаки ХАМАС на Израиль" и "укреплением региональных сил сдерживания".

11 октября Белый дом официально подтвердил, что в Средиземное море был переброшен второй авианосец Dwight Eisenhower. В Совете национальной безопасности США назвали корабль "доступным активом, если понадобится".

19 октября СМИ со ссылкой на источники в ВМС США сообщили, что американский корабль перехватил примерно 2-3 ракеты, которые могли быть выпущены по эсминцу USS Carney.