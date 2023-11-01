Северная Корея закрывает свои диппредставительства по всему миру, — Reuters

По мнению аналитиков, закрытие дипломатических представительств Пхеньяном свидетельствует о проблемах не только в экономике страны, но прежде всего в сфере международных санкций.

Корейская Народно-Демократическая Республика готова закрыть 12 дипломатических представительств по миру, в том числе в Испании, Гонконге и ряде стран Африки. Об этом сообщает Reuters.

По мнению аналитиков, это является признаком того, что международные санкции против Северной Кореи, которые заставляли эту затворническую страну зарабатывать деньги за границей, все-таки запустили тенденцию к отстранению Пхеньяна от глобального сотрудничества. Это, в свою очередь, скажется на ослаблении экономики страны.

"Закрытие посольств КНДР подготовило почву для того, что может стать одним из крупнейших внешнеполитических потрясений страны за последние десятилетия, что повлияет на дипломатическое взаимодействие, гуманитарную работу в изолированной стране, а также на возможность получения незаконных доходов", — написал Чад О'Кэрролл, основатель северокорейского веб-сайта NK Pro.

В свою очередь, Министерство объединения Сеула, которое занимается межкорейскими делами, заявило, что закрытие диппредставительств Пхеньяном отражает не просто влияние международных санкций, направленных на ограничение финансирования ядерных и ракетных программ КНДР.

"Похоже, что они уходят, поскольку их бизнес по зарабатыванию иностранной валюты застопорился из-за ужесточения санкций международного сообщества, что затрудняет дальнейшее содержание посольств. Это может быть признаком сложной экономической ситуации в Северной Корее, где трудно поддерживать даже минимальные дипломатические отношения с традиционно дружественными странами", — говорится в заявлении южнокорейского министерства.

Внешнеполитические связи КНДР — что известно

По данным Министерства объединения, Северная Корея имеет официальные отношения со 159 странами, но открыты лишь 53 дипломатические миссии за рубежом, в том числе три консульства и три представительства (до того, как КНДР покинула Анголу и Уганду).

Тем не менее, уже в понедельник, 30 октября, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что послы КНДР нанесли "прощальные визиты" руководству Анголы и Уганды, а местные СМИ в этих странах сообщили о закрытии посольств Северной Кореи.

Северная Корея также закроет свое посольство в Испании, а ее миссия в Италии будет заниматься делами в соседней стране, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Напомним, стало известно, что, по мнению экспертов, Северная Корея располагает огромным количеством артиллерии. В сентябре грузы из КНДР стали прибывать по железной дороге на склады в Краснодарский край, а северокорейские снаряды позволили российской армии перейти в наступление на востоке Украины.

Ранее Ким Чен Ын заявил, как сообщал Фокус, что Третья мировая война "вот-вот начнется". По мнению Пентагона, ядерная программа КНДР получила новую актуальность после принятия в 2022 году закона, разрешающего Северной Корее превентивное применение ядерного оружия.