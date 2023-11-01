Кремлевские фейки: РФ запустила дезинформацию через клоны известных СМИ - The Insider

Статьи псевдоСМИ о "скором поражении Украины" распространялись ботами в социальной сети X, подписанными на казахстанские аккаунты и Илона Маска.

В соцсети X массово распространяются публикации, ведущая тема которых — украинцы должны требовать от киевской власти начать переговоры с Россией о перемирии. Об этом пишет издание The Insider.

Массированную атаку ботов, которая началась 25 октября, заметил Проект "Блокировщик ботов". По информации аналитиков проекта, несколько часов фейковые посты публиковались со скоростью 2,5 твита в минуту, что говорит об автоматизированном, а значит недорогом механизме распространения дезинформации. Материалы публиковались на клонах известных украинских и западных новостных изданий, а потом репостились ботами на платформе X.

В фейковых статьях читателям рассказывали, что "поражение Украины близко", "Израиль оттянет на себя все внимание и Украина лишится военной помощи", "украинское правительство отправляет людей в мясорубку, чтобы сохранить власть".

В этот же день в нескольких городах Украины прошли пикеты "За демобилизацию", в которых приняло участие небольшое количество женщин с одинаковыми плакатами.

Пикет "За демобилизацию"

Издание провело анализ собранной "Блокировщиком ботов" информации и подтвердило выводы аналитиков.

Для проведения этой дезинформационной кампании были созданы клоны таких известных западных изданий, как Welt, Fox News, Le Parisien, Spiegel и Walla. Материалы, нацеленные на западную аудиторию, были опубликованы на иврите, английском, французском и немецком языках.

У каждого аккаунта, который был задействован в этой атаке ботов, в истории публикаций всего несколько постов или бессистемных ответов на любые публикации. Каждая такая публикация содержит ссылку на сайт псевдоСМИ.

Издание отмечает, что "хакеры из ГРУ практикуют вбросы дезинформации и фишинговые атаки" с помощью таких ложных сайтов не первый год. А по мнению аналитиков"Блокировщика ботов", материалы для этой кампании были написаны по заказу Кремля.

Журналисты указывают на несколько признаков, которые позволяют предположить, что за этой кампанией стоит Россия. Среди них:

Нецелесообразность для украинских СМИ размещения материалов на сторонних сайтах.

Боты, распространявшие дезинформацию, подписаны на казахстанские органы власти или интернет-издания, то есть скорее всего регистрировались хакерами в Казахстане или с помощью VPN с выходом в этой стране.

Все выявленные аккаунты ботов зарегистрированы в последние два месяца. В большинстве из них всего три подписки, одна из которых – на Илона Маска. Подписаться на владельца платформы X сеть предлагает всем новым пользователям после регистрации.

Напомним, спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против Рустема Умерова. Также, по информации ГУР, россияне планируют "вбросить" фейки о том, что "Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС".

Ранее у Зеленского предупредили о дезинформационной кампании кремлевских ботов. Основные нарративы российской пропаганды будут направлены на противопоставление России и Украины, Путина и Зеленского. Будут уверять, что в РФ — все стабильно и надежно, а в Украине — нет.