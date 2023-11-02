Секретарь Совбеза РФ Патрушев имеет псевдоним, за которым зарабатывает миллионы — расследование

Только за год псевдоним принес бывшему главе ФСБ более 33 миллионов рублей.

В базе Федеральной налоговой службы экс-директор ФСБ, а ныне действующий секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев скрыт под псевдонимом "Луков Евгений Федорович". Это обнаружили расследователи "Новой газеты. Европа" и проекта "Можем объяснить".

Дата рождения, номера паспорта и ИНН Лукова полностью совпадают с данными секретаря российского Совбеза (ИНН выдается человеку один раз и не меняется даже в случае полного изменения других персональных данных).

"По данным ФНС за 2018 год, "Луков" получал зарплату в Управлении делами президента РФ в целом на 5,8 миллионов рублей (всего в 2018-м Патрушев заработал 33,7 миллиона). Это единственная утечка цифр, которую удалось обнаружить журналистам", — говорится в источнике.

Не только деньги, но и недвижимость для детей

Расследователи нашли и квартиру Патрушева, которую он не покупал. Жилье площадью более 250 квадратных метров находится в его собственности с 2004-го года. Жилье в доме №12 на улице Рочдельской в Москве досталось Патрушеву бесплатно. Сейчас в ней живет младший сын Патрушева Андрей.

Старший сын Патрушева, занимающий должность министра сельского хозяйства, Дмитрий, находится только в одной утечке базы ФНС за 2018 год. Согласно официальным декларациям, Патрушев-младший является одним из самых богатых членов российского правительства.

Только в 2018-м он заработал 184 миллионов.

Более 40 миллионов рублей от этой суммы, Патрушев-младший заработал в АО "Россельхозбанк" на должности председателя правления. Как отмечают журналисты, 100% акций этого банка принадлежат государству, а значит, его руководители должны отчитываться о своих доходах. Однако Патрушев публично отчитался только один раз — в 2013 году.

Также сын экс-главы ФСБ зарабатывает в негосударственном пенсионном фонде "Газфонд Пенсионные накопления" и в страховой компании "РСГБ-Страхование".

Отметим, что Дмитрий Патрушев все еще не находится под санкциями США и остается одним из самых богатых членов российского правительства.

Напомним, секретарь Совбеза РФ Патрушев считает, что именно США и Европа вкладывают огромные ресурсы в подготовку и организацию государственных переворотов. Он также славится вставленными ножами в спину главе Кремля. Именно Патрушев развел так называемый инкубатор известных "политологов" и телеграмм-каналов, которые издевались над Путиным.