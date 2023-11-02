Ради продажи оружия России: КНДР закрывает посольства по всему миру, — Bloomberg

По словам журналистов, в октябре КНДР закрыла свои посольства в Уганде и Анголе, а также планирует закрыть свое консульство в Гонконге и более десятка дипломатических учреждений в Африке и других странах.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решает провести крупное сокращение числа посольств страны, считая, что он сможет получить больший экономический выигрыш от сделок с Россией по продаже вооружений, чем от поддержания дипломатических представительств. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Официальные СМИ Северной Кореи сообщили, что в октябре КНДР закрыла свои посольства в Уганде и Анголе.

Пхеньян также намерен закрыть свое консульство в Гонконге и более десятка дипломатических миссий в Африке и других странах. Среди запланированных к закрытию посольств включено посольство Северной Кореи в Испании.

Следует отметить, что посольства Северной Кореи имеют особое место в мировой дипломатии. Несколько стран, включая США и Великобританию, обвиняют некоторые из этих посольств в создании незаконных финансовых схем с целью финансирования различных инициатив, закупки роскошных товаров для лидеров в Пхеньяне и пересылки назад средств, полученных нечестным путем.

Издание подчеркивает, что посольства Северной Кореи занимают особое положение в мире дипломатии. Многие страны, включая США и Великобританию, обвиняют некоторые из этих посольств в разработке незаконных финансовых схем с целью финансирования своей деятельности, приобретения предметов роскоши для высших должностных лиц в Пхеньяне, а также в отправке назад денежных средств, полученных незаконным образом.

Северная Корея регулярно отрицает любые обвинения США и их партнеров в неправомерных действиях.

Закрытие предприятий произошло на фоне того, что Северная Корея, похоже, активизировала прибыльный бизнес по отправке боеприпасов в Россию для помощи в нападении на Украину.

С августа Северная Корея отправила более 1 млн артиллерийских снарядов России, заявил в среду южнокорейский законодатель Ю Сан Бом (Yoo Sang-bum) после участия в брифинге шпионского ведомства страны.

Высокий спрос в связи с войной России в Украине привел к росту мировых цен на артиллерийские снаряды, причем 155-мм снаряды, используемые силами НАТО, стоят около 3000 долларов за штуку. Если бы Северная Корея продавала снаряды по аналогичным ценам, то стоимость ее поставок в Россию превысила бы 3 млрд долларов, что составляет более 10% экономики Северной Кореи, исходя из оценки ее годового производства, сделанной центральным банком Южной Кореи.

Напомним, по данным южнокорейской разведки от 1 ноября, ВС РФ получили партию артиллерийских снарядов от Северной Кореи. Также сообщалось, что в Россию прибыли северокорейские советники для оказания консультаций касательно использования боеприпасов.

Ранее, 26 октября, Министерство обороны Великобритании сообщило, что если Северная Корея сохранит текущие масштабы и темпы поставок военного оборудования в Россию, она станет одним из ключевых поставщиков вооружения для российской армии, наряду с Ираном и Беларусью.